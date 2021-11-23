Происшествия
Полицейские оштрафовали симферопольца за дрифт в центре Симферополя
Симферополец на автомобиле BMW грубо нарушил правила дорожного движения и продемонстрировал опасную езду в центре города.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, он привлечен к административной ответственности.
«В Симферополе на перекрестке с круговым движением площади Советской города неизвестный водитель, управляющий автомобилем BMW, в темное время суток совершал опасные маневры», – говорится в сообщении.
В кратчайший срок сотрудниками полиции установлен владелец автомобиля, им оказался 26-летний симферополец. Нарушитель дорожного движения привлечен к ответственности за нарушение ряда статей кодекса об административных правонарушениях России.
«Весь вечер я дрифтил на Советском кольце на личном автомобиле. Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь», – сообщил полицейским молодой человек.
В октябре полицейские сообщили, что задержали мужчину за нарушение правил дорожного движения. Водитель автомобиля Chevrolet Camaro также дрифтил в центре Симферополя – на площади Советской.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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