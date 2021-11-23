От фонда капремонта Крыма требуют 1,3 млн рублей за завышение стоимости работ

Контрольно-счетная палата (КСП) Крыма отчиталась о проведении проверки в государственных коммунальных предприятиях - «Вода Крыма», «Крымлифт-гидроремстрой», «Крымэкоресурсы» и в местном фонде капремонта.

Отчет неразвернутый, краткий. Из документа следует, что после проверки двух коммунальных чиновников уволили, двум - вынесли выговоры, а еще одного привлекли к административной ответственности антимонопольщики, пишет akcent.site.

«Кроме того, в связи с завышением стоимости работ региональному фонду капитального ремонта дано поручение подготовить исковое заявление о взыскании излишне выплаченной стоимости материалов в сумме 1,3 млн рублей», - говорится в отчете КСП.

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