Новый год в Крыму
Развитие сюжета: За новогодние праздники в Крыму травмировались 320 детей ● В два раза меньше: Аксенов подсчитал туристов на Новый год в Крыму ● Новогодние праздники в Крыму прошли под знаком глобальных коммунальных аварий ● МЧС рассказало о встрече Нового года Севастополем ● Праздничные фейерверки раскрасят небо Ялты и поселков региона в новогоднюю ночь
Новый год пройдет в Ялте без гуляний
фото © Новости Крыма
Новогоднюю иллюминацию в Ялте традиционно включат 19 декабря, в День Святого Николая.
Как сообщила заместитель главы местной администрации Светлана Новодацкая, сотрудники «Горсвета» уже устанавливают гирлянды на набережной города.
«Естественно, все мероприятия пройдут под строгим соблюдением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Масштабных, привычных всем, новогодних гуляний, к сожалению, не будет», – подчеркнула Новодацкая.
Тем не менее, по ее информации, на набережной Ялты будет работать праздничная рождественская ярмарка. «А в новогоднюю ночь на набережной города и в поселках планируются фейерверки, будет организована трансляция с экранов праздничной программы с поздравлениями президента Российской Федерации Владимира Путина, руководства Республики Крым и Ялты», – обратила внимание Новодацкая.
Она добавила, что в период с 5 по 10 января в Алупкинском доме культуры запланирован показ мюзикла «Снежная королева», поставленного силами творческих коллективов Ялтинской централизованной клубной системы. «А под патронатом главы администрации города Янины Павленко для детей из семей льготных категорий в театре им. А. П. Чехова пройдут благотворительные представления «Снежная королева» и «Царевна-лягушка», – отметила заместитель главы администрации.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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