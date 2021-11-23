Новый год пройдет в Ялте без гуляний

фото © Новости Крыма

Новогоднюю иллюминацию в Ялте традиционно включат 19 декабря, в День Святого Николая.

Как сообщила заместитель главы местной администрации Светлана Новодацкая, сотрудники «Горсвета» уже устанавливают гирлянды на набережной города.

«Естественно, все мероприятия пройдут под строгим соблюдением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Масштабных, привычных всем, новогодних гуляний, к сожалению, не будет», – подчеркнула Новодацкая.

Тем не менее, по ее информации, на набережной Ялты будет работать праздничная рождественская ярмарка. «А в новогоднюю ночь на набережной города и в поселках планируются фейерверки, будет организована трансляция с экранов праздничной программы с поздравлениями президента Российской Федерации Владимира Путина, руководства Республики Крым и Ялты», – обратила внимание Новодацкая.

Она добавила, что в период с 5 по 10 января в Алупкинском доме культуры запланирован показ мюзикла «Снежная королева», поставленного силами творческих коллективов Ялтинской централизованной клубной системы. «А под патронатом главы администрации города Янины Павленко для детей из семей льготных категорий в театре им. А. П. Чехова пройдут благотворительные представления «Снежная королева» и «Царевна-лягушка», – отметила заместитель главы администрации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму водители пожарных машин соревновались в скоростном маневрировании. На симферопольском автодроме прошли заезды на пожарных автомобилях, сообщили в МЧС Крыма.

Какой сегодня праздник 22 ноября. Сегодня, 22 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 21 ноября. Сегодня, 21 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 20 ноября. Сегодня, 20 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.