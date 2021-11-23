Курортный сезон
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Курортный сбор может быть впервые введен в Крыму в 2022 году
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Власти Крыма готовятся к введению на полуострове в 2022 году курортного сбора. Соответствующие изменения внесены 16 ноября в Постановление Совета министров Республики.
«Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 10 октября 2017 «Об утверждении Порядка представления муниципальными образованиями Республики Крым заявок о включении территорий муниципальных образований Республики Крым в территорию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры или об исключении из нее, предложений о определению размера курортного сбора и (или) по определению иных категорий лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора» следующие изменения: в приложении к постановлению: в пункте 2 слова «В 2018 году заявки о включении представляются до 1 октября» заменить словами «В 2021 году заявки о включении представляются до 31 декабря», — сказано в документе, подписанном вице-премьером крымского правительства Ириной Кивико.
Напомним, как сообщало Новости Крыма, в декабре 2020 года Государственный Совет Республики Крым сразу в двух чтениях принял изменения в республиканский закон «О введении курортного сбора». Мораторий на введение сбора был продлен до 1 мая 2022 года.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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