Крымчанку жестко накажут за ввоз на полуостров 40 килограммов женской одежды

Сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска «Армянск» не позволили женщине ввезти с территории Украины 40 килограммов «незадекларированной одежды».

Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

«90 единиц новой женской одежды в ассортименте общим весом свыше 40 килограммов, незадекларированных должным образом, под видом товаров для личного пользования попыталась переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза гражданка России», – говорится в сообщении.

Нарушение выявили таможенники с пограничниками во время таможенного досмотра транспортного средства. В багажнике микроавтобуса должностные лица обнаружили две картонные коробки, в которых находились юбки, платья, топы, блузы и другие виды новой женской одежды.

«Как объяснила гражданка, одежду авторской работы она планировала использовать для творческих съемок, в качестве подарков друзьям и частично для продажи. О том, что перемещаемые ею товары не относятся к товарам для личного пользования, подлежат обязательному декларированию с уплатой таможенных платежей, гражданка не знала», – уточнили в пресс-службе.

Таможенники возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ – недекларирование. Весь товар изъят, назначена экспертиза. Проводится административное расследование.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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