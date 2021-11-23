Власть
Крымчанку жестко накажут за ввоз на полуостров 40 килограммов женской одежды
Сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска «Армянск» не позволили женщине ввезти с территории Украины 40 килограммов «незадекларированной одежды».
Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.
«90 единиц новой женской одежды в ассортименте общим весом свыше 40 килограммов, незадекларированных должным образом, под видом товаров для личного пользования попыталась переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза гражданка России», – говорится в сообщении.
Нарушение выявили таможенники с пограничниками во время таможенного досмотра транспортного средства. В багажнике микроавтобуса должностные лица обнаружили две картонные коробки, в которых находились юбки, платья, топы, блузы и другие виды новой женской одежды.
«Как объяснила гражданка, одежду авторской работы она планировала использовать для творческих съемок, в качестве подарков друзьям и частично для продажи. О том, что перемещаемые ею товары не относятся к товарам для личного пользования, подлежат обязательному декларированию с уплатой таможенных платежей, гражданка не знала», – уточнили в пресс-службе.
Таможенники возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ – недекларирование. Весь товар изъят, назначена экспертиза. Проводится административное расследование.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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