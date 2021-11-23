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Происшествия

Крымчанка обокрала 91-летнего пенсионера ради курортного отдыха

10:42 вторник, 23 ноября 2021

91-летний житель крымской столицы пришел в одно из госучреждений чтобы оплатить коммунальные услуги.

Выйдя из абонентского зала он вспомнил, что забыл кошелек с документами и крупной суммой денег, однако вернувшись – не обнаружил его. Сумма ущерба, по его словам, составила свыше 140 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

По горячим следам правоохранители задержали 58-летнюю жительницу одного из сел Симферопольского района. Женщина чистосердечно призналась в содеянном, рассказав, что также пришла оплачивать коммунальные услуги и наткнулась на оставленный кошелек.

«Выйдя из помещения, женщина переложила деньги из кошелька к себе в сумку, а документы и карточки выбросила. Эти деньги злоумышленница потратила на развлечения в увеселительных заведениях и путешествия по курортным городам Крыма», — уточнили в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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