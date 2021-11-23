Отдых
Крымчанина будут судить за разврат в отношении восьми школьниц
фото © Новости Крыма
Житель Раздольненского района Крыма предстанет перед судом за распространение порнографии и растление несовершеннолетних.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Установлено, что мужчина с января 2020 года отправлял со своей страницы в популярной социальной сети девочкам фотографии непристойного содержания, склонял несовершеннолетних к фотографированию в обнаженном виде, к иным действиям сексуального характера, вел переписку на запрещенные темы», – сообщила Постнова.
Она отметила, что деятельность мужчины пресечена в апреле текущего года. Следователи провели все необходимые следственные действия с назначением экспертиз и собрали достаточную доказательственную базу. «Потерпевшими признаны восемь несовершеннолетних в возрасте от 11 до 13 лет. Расследование уголовного дела завершено», – добавила Постнова.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 135 УК РФ – развратные действия, пунктам «а», «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ – изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ – незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
ФСБ проводит обыски в крымском ГИБДД. Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в УГИБДД МВД по Республике Крым.
Правоохранители задержали в Керчи спрятавшегося от следствия иностранца. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Керчи иностранца, которого разыскивали за организацию незаконной миграции.
В Симферополе суд признал фиктивным брак крымчанки и азербайджанца. Как выяснилось, при подаче заявления на временное проживание на территории РФ гражданин Азербайджанской Республики скрыл информацию о фиктивности брака, заключенного с крымчанкой, без намерения создать семью.
Крымчанку жестко накажут за ввоз на полуостров 40 килограммов женской одежды. Сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска «Армянск» не позволили женщине ввезти с территории Украины 40 килограммов «незадекларированной одежды».
Крымчанина будут судить за разврат в отношении восьми школьниц
Житель Раздольненского района Крыма предстанет перед судом за распространение порнографии и растление несовершеннолетних.
Внешний вид столицы Крыма вызвал смех и негодование в соцсети фото
Симферопольские улицы ремонтируют, но в городе все еще множество проблем, которые нужно решать.
В Крыму семья из девяти человек лишилась соцвыплат из-за покупки жилья
Многодетная семья Ивановых больше десяти лет ютилась в маленькой двухкомнатной квартире в Джанкое. Когда самой старшей дочке исполнилось 11, Оксана с мужем решили улучшить условия жилья и купили частный дом.
Аксенова окружают силовиками и сватают в Кремль
Глава Крыма пытается маневрировать между коррупционными ударами, но не контролирует ситуацию – считают авторы Телеграм-канала «Незыгарь».
вчера
В Крыму названы города с самым грязным воздухом
По итогам еженедельного мониторинга загрязнения воздуха на полуострове зафиксировали загрязнение в Армянске, Красноперекопске и Севастополе.