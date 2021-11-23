Крымчанина будут судить за разврат в отношении восьми школьниц

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Житель Раздольненского района Крыма предстанет перед судом за распространение порнографии и растление несовершеннолетних.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что мужчина с января 2020 года отправлял со своей страницы в популярной социальной сети девочкам фотографии непристойного содержания, склонял несовершеннолетних к фотографированию в обнаженном виде, к иным действиям сексуального характера, вел переписку на запрещенные темы», – сообщила Постнова.

Она отметила, что деятельность мужчины пресечена в апреле текущего года. Следователи провели все необходимые следственные действия с назначением экспертиз и собрали достаточную доказательственную базу. «Потерпевшими признаны восемь несовершеннолетних в возрасте от 11 до 13 лет. Расследование уголовного дела завершено», – добавила Постнова.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 135 УК РФ – развратные действия, пунктам «а», «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ – изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ – незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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