Какой сегодня праздник 23 ноября

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Сегодня, 23 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти святого Георгия Победоносца

Святой великомученик Георгий Победоносец, родом из Каппадокии (область в Малой Азии), вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии.

На допросах, обессиленный, но твердый духом, святой Георгий вновь и вновь отвечал императору: «Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобою». Тогда его колесовали. Сначала страдалец громко призывал Господа, но вскоре затих, не испуская ни единого стона. Диоклитиан решил, что истязаемый уже умер, и, распорядившись снять истерзанное тело с колеса, отправился в капище вознести благодарственную жертву. В этот момент вокруг потемнело, грянул гром, и был слышен глас: «Не бойся, Георгий, Я с тобою».

Затем воссиял дивный свет, и у колеса появился Ангел Господень в образе светоносного юноши. И едва возложил он руку на мученика, сказав ему: «Радуйся!», — как святой Георгий восстал исцеленным. Когда воины отвели его в капище, где был император, последний не верил глазам своим и думал, что перед ним другой человек или призрак. В недоумении и ужасе всматривались язычники в святого Георгия и убеждались в том, что действительно произошло чудо. Многие тогда уверовали в Животворящего Бога христиан.

Международный день акварели (World Watercolor Day)

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23 ноября отмечается Международный день акварели (World Watercolor Day). Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо (исп. Alfredo Guati Rojo, 1918-2003). Именно он, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убежденным в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира, в 1991 году предложил ежегодно 23 ноября проводить Международный день акварели.

Во многом благодаря усилиям этого человека, во второй половине 20 века возрождается интерес к акварели. Сам Альфредо Гуати Рохо первым основал Общество акварелистов Мексики, Музей акварели, а затем способствовал распространению подобных обществ в других странах.

Как правило, уже в преддверии Международного дня акварели в разных городах мира при непосредственном участии Обществ акварелистов проходят выставки картин художников, работающих в этой интересной технике живописи.

Родион и Ераст (Родион Ледолом)

Народный праздник «Родион и Ераст» отмечается 23 ноября (по старому стилю – 10 ноября). Верующие православной церкви в этот день чтут память святых апостолов от 70-ти Ераста, Родиона и еще 4-х братьев по вере. Другие названия праздника: «Родион», «Родион Ледолом», «День Ераста», «Крепкий наст».

Также сегодня, 23 ноября, отмечают такие праздники:

- День Фибоначчи (Fibonacci Day)

- Международный день борьбы с безнаказанностью (International Day to End Impunity)

- День вставания с той ноги

- Международный день осведомленности об ауре (International Aura Awareness Day)

- День эспрессо (National Espresso Day) в США

- День орехов кешью (Cashew Nut Day) в США

- День кукурузы (National Maize Day) в США

- День дорожной полиции Казахстана

- День «Скушай клюкву» (Eat A Cranberry Day) в США

- День святого Георгия (Гиоргоба) в Грузии

- День благодарности труду в Японии

- День усыновления (National Adoption Day) в США

- День духовных практик (Утпанна Экадаши) в Индии

- День литовских воинов

- День Рудольфа Майстера - Словения

Сегодня именины празднуют: Константин, Ераст, Иродион, Кварт (Куарт), Родион, Сосипатр, Тертий, Орион, Ефрем, Нестор, Каллиопий, Милий, Олимп, Лукреция, Нонн, Орест, Феостирикт (Стирикт), Эраст.

Что происходило 23 ноября в прошлые годы

1956 - Начало Олимпиады в Мельбурне (Австралия). В первые дни соревнований советский спортсмен Владимир Куц победил в забеге на длинную дистанцию и завоевал золото.

1963 - Событие, которое до сих пор осталась нераскрытымв Далласе во время демонстрации был убит американский президент Джон Кеннеди. Убийство было выполнено снайпером, вероятно, с верхушки одного из зданий, однако и сейчас в обвинения предполагаемого убийцы Освальда есть много белых пятен. В частности, есть версии, что Освальд был не один, ведь выстрелов было три, и всес разным углом полета.

1974 - Муслим Магомаев, популярный советский азербайджанский оперный и эстрадный певец (баритон), женился на певице Тамаре Синявской.

1996 - официальное окончание войны России в Чечне. Борис Ельцин, который в то время был президентом России, подписал указ о выводе двух бригад общей численность около 6000 солдат с территории Чечни. По различным версиям, за время военных столкновений в Чечне погибло около 80 тысяч человек, причем основная часть погибшихгражданское население региона.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 ноября. Какие праздники будут завтра?

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