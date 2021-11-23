ФСБ проводит обыски в крымском ГИБДД

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Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в УГИБДД МВД по Республике Крым.

Об этом сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

«Проводятся оперативные мероприятия в ГИБДД. Они проходят в рамках возбужденного уголовного дела», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, в деле как свидетель фигурирует заместитель начальника УГИБДД МВД по Крыму Юрий Мажар. «Он не задержан, пока проходит свидетелем», – сказал источник

По официальным данным, Юрий Мажар занимает должность заместителя начальника Управления ГИБДД МВД по Республике Крым с 2014 года. С 2007 по 2014 год он руководил отделением Государственной автоинспекции (ГАИ) Бахчисарайского районного отдела Главного управления МВД Украины в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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