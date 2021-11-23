Эксперты фиксируют переброску российских военных в Крым

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Концентрация российских вооруженных сил на границе с Украиной к концу января – началу февраля может стать выше, чем этой весной, сообщил исследователь Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов в эфире «Настоящего Времени».

Такое заключение эксперты CIT сделали, исходя из своих наблюдений за темпами наращивания российских войск на украинской границе.

«За последние три недели стало хуже. Если три недели назад мы наблюдали только переброску 4-й гвардейской танковой дивизии к границе из новых частей, которые там появились, то теперь к ней добавляются другие силы 1-й гвардейской танковой армии. В Крыму мы наблюдаем появление отдельных частей 49-й, 58-й армии Южного военного округа», – рассказал Михайлов.

По его словам, такое скопление российских сил вызывает «достаточно серьезные опасения».

«Если тогда мы считали, что это был не тот уровень, который мы наблюдали в апреле, сейчас уже это сравнимый, если не такой же. Более того, если верить Буданову, что наступление планируется, условно, на конец января – начало февраля, то такими темпами к тому времени там может скопиться гораздо больше сил, чем мы наблюдали весной», – отметил эксперт CIT.

По словам эксперта CIT Кирилл Михайлова, сейчас особые опасения вызывает информация о прибытии на одну из станций в Воронеже тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» и вагонов с боеприпасами. Воронежская область не граничит с так называемыми ДНР и ЛНР, обращает внимание Михайлов: «Несмотря на то что русская пропаганда опять начинает рассказывать о каком-то там украинском наступлении на территорию Донбасса, понятно, что танковые соединения нужны не для защиты Донецка и Луганска, а чтобы при наличии политического решения наступать на территории, подконтрольные украинским властям».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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