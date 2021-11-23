Авто из парка Развожаева уличили в штрафах за превышение скорости

Предположительно губернаторский Land Cruiser 200 должен бюджету 85 тысяч рублей.

Белый Land Cruiser 200, на котором, предположительно, возят губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в течение полутора лет «насобирал» штрафов за превышение скорости на 85 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Речь идет о внедорожнике с номером А021СК92. Авто с проблесковым маячком и тонированными стеклами часто сопровождается полицией. За указанный период иномарка 43 раза нарушила скоростной режим. Чаще всего, отмечают авторы канала, машина попадалась на превышении скорости до 187 километров в час при разрешенных 90.

О том, что Land Cruiser является частью автопарка Развожаева, свидетельствуют фотографии в соцсетях губернатора.

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