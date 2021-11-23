Власть
Авто из парка Развожаева уличили в штрафах за превышение скорости
Предположительно губернаторский Land Cruiser 200 должен бюджету 85 тысяч рублей.
Белый Land Cruiser 200, на котором, предположительно, возят губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в течение полутора лет «насобирал» штрафов за превышение скорости на 85 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
Речь идет о внедорожнике с номером А021СК92. Авто с проблесковым маячком и тонированными стеклами часто сопровождается полицией. За указанный период иномарка 43 раза нарушила скоростной режим. Чаще всего, отмечают авторы канала, машина попадалась на превышении скорости до 187 километров в час при разрешенных 90.
О том, что Land Cruiser является частью автопарка Развожаева, свидетельствуют фотографии в соцсетях губернатора.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе предлагают возродить трамвайное сообщение. Восстановить в Симферополе трамвайное движение и сделать трамвай основным пассажирским транспортом в центральной части города предложил немецкий инженер по планированию городов Роберт Виттек-Брикс.
Власти Симферополя нашли способ штрафовать перевозчиков-нарушителей. Администрация Симферополя запустила конкурс по отбору перевозчиков на муниципальные маршруты, с победителями которого заключат «жесткие» контракты.
Власти Симферополя рассказали о новых сроках конкурса среди перевозчиков. В ближайшие месяцы в Симферополе планируется проведение конкурса по отбору перевозчиков на муниципальные маршруты.
«Севэлектротранс» обесточили за долги. Госпредприятию нужно срочно выплатить более 73 миллионов рублей.
ФСБ проводит обыски в крымском ГИБДД
Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в УГИБДД МВД по Республике Крым.
Сводка о новых заражениях в Крыму
775 случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Аксенова окружают силовиками и сватают в Кремль
Глава Крыма пытается маневрировать между коррупционными ударами, но не контролирует ситуацию – считают авторы Телеграм-канала «Незыгарь».
22 часа назад
В Северо-Крымском канале неожиданно появилась вода
24 часа назад
Какой сегодня праздник 23 ноября фото
Сегодня, 23 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.