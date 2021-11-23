Аксенов еще раз пообещал, что ради дороги в живописном месте Крыма снесут 58 частных домов

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В Крыму с 1 декабря начнется работа по оцениванию домовладений в селе Заречном, которые попадают под снос в связи со строительством автомобильного юго-восточного обхода Симферополя.

Об этом сообщил глава республики в своем аккаунте в Facebook. В предварительный список участков и домовладений, которые подойдут под снос, по словам Аксенова, попали 177 земельных участков и 58 домовладений.

Глава республики подчеркнул, что этот перечень еще будет уточняться.

«Данная цифра не окончательная, поскольку некоторые граждане не успели поставить недвижимость на кадастровый учет», – уточнил Аксенов.

Он отметил, что в селе Заречное с 22 ноября уже заработала общественная приемная, куда жители могут обратиться с любыми вопросами, касающимися сноса их домов и последующих выплат компенсаций. Всю важную информацию разместят на сайте администрации Симферопольского района и Добровского поселения, написал Аксенов.

«Уже с 1 декабря к работе приступает оценщик, чья задача справедливо определить стоимость территории и решить все возможные разногласия», – сообщил Аксенов.

Он также пообещал взять под личный контроль спорные моменты, в случае если такие возникнут.

«Каждый вопрос будет проработан в рамках республиканского и федерального законодательства. В том случае, если некоторые моменты выйдут за скобки данных тем, готов лично встретиться и помочь в разбирательстве», – заявил Аксенов.

Он заверил, что лично держит на контроле вопрос строительства автомобильного юго-восточного обхода Симферополя и отметил, что в селе Заречное заасфальтируют десятки улиц, построят детские площадки, отремонтируют систему водоснабжения и освещения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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