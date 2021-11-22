Происшествия
Закон о свободной экономической зоне «Крым» утратил силу
В воскресенье, 21 ноября, утратил силу закон о свободной экономической зоне «Крым» и «особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины».
Об этом сообщил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.
«Позорной СЭЗ «Крым», которая позволяла вести экономическую деятельность на ВОТ Украины в Крыму и содержала дискриминационные положения в отношении граждан Украины, постоянно проживающих в Крыму, уже не существует», - заявил он в фейсбуке.
Депутаты Верховной Рады проголосовали за ликвидацию ВЭЗ «Крым» летом 2021 года.
Напомним, что свободная экономическая зона в Крыму была создана через полгода после событий 2014-го года и сроком 10 лет. Свободная таможенная зона позволила массово ввозить в Крым товары без пошлин и упростила подачу электроэнергии.
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