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Происшествия

Закон о свободной экономической зоне «Крым» утратил силу

08:24 понедельник, 22 ноября 2021

В воскресенье, 21 ноября, утратил силу закон о свободной экономической зоне «Крым» и «особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины».

Об этом сообщил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

«Позорной СЭЗ «Крым», которая позволяла вести экономическую деятельность на ВОТ Украины в Крыму и содержала дискриминационные положения в отношении граждан Украины, постоянно проживающих в Крыму, уже не существует», - заявил он в фейсбуке.

Депутаты Верховной Рады проголосовали за ликвидацию ВЭЗ «Крым» летом 2021 года.

Напомним, что свободная экономическая зона в Крыму была создана через полгода после событий 2014-го года и сроком 10 лет. Свободная таможенная зона позволила массово ввозить в Крым товары без пошлин и упростила подачу электроэнергии.

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