За неуплату алиментов дочери севастопольцу присудили принудительные работы

За неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка житель Севастополя отправлен на обязательные работы.

Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Севастополю.

В Ленинском районном отделе судебных приставов по Севастополю на принудительном исполнении находится исполнительный документ о взыскании с гражданина алиментов в пользу его несовершеннолетней дочери на сумму более 70 тысяч рублей.

Отец несовершеннолетнего ребенка на основании судебного решения обязан выплачивать алименты на его содержание. Несмотря на это гражданин, являясь трудоспособным, без уважительной причины не уплачивал алименты более 2х месяцев, меры к официальному трудоустройству не предпринимал, предпочитая случайные заработки, с полученных доходов выплату алиментов не производил, иной материальной помощи на содержание несовершеннолетнего ребенка не оказывал, решение суда не исполнял.

Судебный пристав, защищая права и законные интересы несовершеннолетнего, составил в отношении должника протокол о привлечении его к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.35.1 КоАП (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). В качестве наказания ему назначено судом 50 часов обязательных работ в управляющей компании.

В случае если административное наказание будет проигнорировано и решение суда будет не исполнено, гражданина, не уплачивающего алименты своим несовершеннолетним детям, могут привлечь к уголовной ответственности, предусмотренной ст.157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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