Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Симферополе беременную не пустили в уборную из-за отсутствия QR-кода ● В крымском торговом центре строят баррикады из тележек от антипрививочников ● Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму ● В Крыму зафиксировали антирекорд по суточной смертности от ковида ● Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму
Власти Украины будут вакцинировать крымчан прямо на границе
фото © Новости Крыма
Украинские власти намерены открыть пункты вакцинации от коронавируса в КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на административной границе Крыма с Украиной.
Об этом сообщила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время рабочего визита в Херсонскую область 22 ноября.
«Сейчас мы этот вопрос обсуждаем и реализовываем, чтобы врачи были именно на пункте пропуска, которые могли бы прививать. Речь о том, что вакцина есть – нужны врачи и место для врачей. Если врачи и место для них на КПВВ будет, то министр здравоохранения Виктор Ляшко предоставит вакцины для прививания на пунктах пропуска», – цитирует Верещук телеканал «Дом».
По ее словам, круглосуточная вакцинация проводиться не будет, поскольку ночью поток пассажиров меньше и это будет нецелесообразным.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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