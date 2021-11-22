Власти Украины будут вакцинировать крымчан прямо на границе

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Украинские власти намерены открыть пункты вакцинации от коронавируса в КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на административной границе Крыма с Украиной.

Об этом сообщила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время рабочего визита в Херсонскую область 22 ноября.

«Сейчас мы этот вопрос обсуждаем и реализовываем, чтобы врачи были именно на пункте пропуска, которые могли бы прививать. Речь о том, что вакцина есть – нужны врачи и место для врачей. Если врачи и место для них на КПВВ будет, то министр здравоохранения Виктор Ляшко предоставит вакцины для прививания на пунктах пропуска», – цитирует Верещук телеканал «Дом».

По ее словам, круглосуточная вакцинация проводиться не будет, поскольку ночью поток пассажиров меньше и это будет нецелесообразным.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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