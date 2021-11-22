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Коронавирус в Крыму

Власти Украины будут вакцинировать крымчан прямо на границе

18:25 понедельник, 22 ноября 2021
Власти Украины будут вакцинировать крымчан прямо на границе

фото © Новости Крыма

Украинские власти намерены открыть пункты вакцинации от коронавируса в КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на административной границе Крыма с Украиной.

Об этом сообщила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время рабочего визита в Херсонскую область 22 ноября.

«Сейчас мы этот вопрос обсуждаем и реализовываем, чтобы врачи были именно на пункте пропуска, которые могли бы прививать. Речь о том, что вакцина есть – нужны врачи и место для врачей. Если врачи и место для них на КПВВ будет, то министр здравоохранения Виктор Ляшко предоставит вакцины для прививания на пунктах пропуска», – цитирует Верещук телеканал «Дом».

По ее словам, круглосуточная вакцинация проводиться не будет, поскольку ночью поток пассажиров меньше и это будет нецелесообразным.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму зафиксировали антирекорд по суточной смертности от ковида. За прошедшие сутки в Крыму официально подтвердили 24 случая смерти от новой коронавирусной инфекции.

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 884 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 902 положительных на Covid-19.

За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом. За 19 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 886 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 018 положительных на Covid-19.

В Севастополе от коронавируса скончался столетний человек. По состоянию на 19 ноября в Севастополе зарегистрированы 337 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

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