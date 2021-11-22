Власти Симферополя рассказали о новых сроках конкурса среди перевозчиков

В ближайшие месяцы в Симферополе планируется проведение конкурса по отбору перевозчиков на муниципальные маршруты.

Об этом сообщил первый заместитель главы городской администрации Максим Балахонов.

«На текущий момент документацию на конкурс уже разместили по 10 маршрутам. Всего их – 47. В течение двух недель мы разместим всю документацию, и в декабре-январе состоится конкурс на осуществление пассажирских перевозок, по результатам которого с победителем будут заключены контракты», - сообщил Балахонов.

Он уточнил, в рамках договоров будут предусмотрены жесткие условия, штрафные санкции, а в случае системных нарушений - расторжение контрактов. «Таким образом, будет значительно проще осуществлять контроль», - отметил первый замглавы администрации.

По его словам, сегодня все перевозчики работают по временным соглашениям, что не позволяет принять комплексные меры, в том числе, применить штрафные санкции к тем, кто оказывает услуги надлежащим образом.

Отметим, ранее конкурс среди перевозчиков Симферополя планировалось провести в октябре-ноябре текущего года. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркивал, недобросовестных перевозчиков на городские маршруты не пустят.

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