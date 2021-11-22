Власть
Власти Симферополя нашли способ штрафовать перевозчиков-нарушителей
Администрация Симферополя запустила конкурс по отбору перевозчиков на муниципальные маршруты, с победителями которого заключат «жесткие» контракты.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя со ссылкой на первого замглавы города Максима Балахонова.
«В рамках договоров будут предусмотрены жесткие условия, штрафные санкции, а в случае системных нарушений – расторжение. Таким образом, будет значительно проще осуществлять контроль», – сказал Балахонов.
Он отметил, что всего в Симферополе сорок семь муниципальных маршрутов, и пока конкурсную документацию разместили только по десяти. Остальные документы добавят в течение двух недель, а сам конкурс состоится в декабре – январе.
По мнению Балахонова, на сегодняшний день власти не имеют серьезных рычагов воздействия на перевозчиков-нарушителей, в том числе возможности штрафовать их, так как все они работают по временным соглашениям.
Отбор исполнителей пассажирских перевозок по итогам конкурса позволит выстроить работу транспортной сферы в столице Крыма системно и комплексно. Что касается жалоб пассажиров на отключение некоторыми перевозчиками трекеров системы ГЛОНАСС, то эту проблему, по словам Балахонова, можно будет решить только с появлением полноценно действующего единого диспетчерского центра, который станет контролировать и эту систему, и автоматизированную систему оплаты проезда (АСОП).
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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