Власти Симферополя нашли способ штрафовать перевозчиков-нарушителей

Администрация Симферополя запустила конкурс по отбору перевозчиков на муниципальные маршруты, с победителями которого заключат «жесткие» контракты.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя со ссылкой на первого замглавы города Максима Балахонова.

«В рамках договоров будут предусмотрены жесткие условия, штрафные санкции, а в случае системных нарушений – расторжение. Таким образом, будет значительно проще осуществлять контроль», – сказал Балахонов.

Он отметил, что всего в Симферополе сорок семь муниципальных маршрутов, и пока конкурсную документацию разместили только по десяти. Остальные документы добавят в течение двух недель, а сам конкурс состоится в декабре – январе.

По мнению Балахонова, на сегодняшний день власти не имеют серьезных рычагов воздействия на перевозчиков-нарушителей, в том числе возможности штрафовать их, так как все они работают по временным соглашениям.

Отбор исполнителей пассажирских перевозок по итогам конкурса позволит выстроить работу транспортной сферы в столице Крыма системно и комплексно. Что касается жалоб пассажиров на отключение некоторыми перевозчиками трекеров системы ГЛОНАСС, то эту проблему, по словам Балахонова, можно будет решить только с появлением полноценно действующего единого диспетчерского центра, который станет контролировать и эту систему, и автоматизированную систему оплаты проезда (АСОП).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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