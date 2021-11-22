Власть
В Ялте уволился зам мэра
фото © Новости Крыма
Заместитель главы администрации Ялты Сергей Стрельбицкий покинул пост по собственному желанию.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр города Янина Павленко. Предстоящие кадровые перестановки глава Ялты анонсировала на совещании по проблемным вопросам ЖКХ и реализации инфраструктурных проектов в Крыму.
В понедельник же стало известно, что Стрельбицкий покидает руководящую должность в администрации, но остается помощником Павленко.
«Заместитель главы администрации Ялты Сергей Валентинович Стрельбицкий с сегодняшнего дня по собственному желанию перешел на должность моего помощника», - написала она.
Сергей Стрельбицкий занимал пост заместителя главы администрации Ялты с конца января этого года. Он курировал экономический блок, инвестиции, создание цифровой экономики и создание проектного офиса. До этого он с июня 2015 года по июль 2017-го возглавлял министерство курортов и туризма Крыма.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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