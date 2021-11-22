В центре Севастополя на полмесяца закроют одну улицу

Участок закроют небольшой, но он был одним из альтернативных путей объезда пробок.

В Севастополе на две недели перекроют улицу Академика Крылова для всех видов транспорта. Ограничения будут действовать с 8:00 до 19:00 ежедневно с 26 ноября по 13 декабря 2021 года. Соответствующий приказ опубликован департаментом транспорта Севастополя.

Улица будет перекрыта на участке от перекрестка с улицей Годлевского до перекрестка с улицей Рябова (перекрытый участок выделен на карте ниже).

Причина для закрытия движения – ремонт подпорной стены. Автомобилисты, пользующиеся этой улицей в качестве альтернативного пути из центра, наверняка, обратили внимание на начало ремонтных работ, из-за которых отмеченный отрезок улицы лишился одной полосы.

Теперь в рабочее время с 26 ноября по 13 декабря водителям нужно будет искать другие дороги.

В тексте использованы материалы: Форпост

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