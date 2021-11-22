Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +15
море +15

Власть

В центре Севастополя на полмесяца закроют одну улицу

12:33 понедельник, 22 ноября 2021
Севастополь

Участок закроют небольшой, но он был одним из альтернативных путей объезда пробок.

В Севастополе на две недели перекроют улицу Академика Крылова для всех видов транспорта. Ограничения будут действовать с 8:00 до 19:00 ежедневно с 26 ноября по 13 декабря 2021 года. Соответствующий приказ опубликован департаментом транспорта Севастополя.

Улица будет перекрыта на участке от перекрестка с улицей Годлевского до перекрестка с улицей Рябова (перекрытый участок выделен на карте ниже).

Причина для закрытия движения – ремонт подпорной стены. Автомобилисты, пользующиеся этой улицей в качестве альтернативного пути из центра, наверняка, обратили внимание на начало ремонтных работ, из-за которых отмеченный отрезок улицы лишился одной полосы.

Теперь в рабочее время с 26 ноября по 13 декабря водителям нужно будет искать другие дороги.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе начали отстреливать бездомных собак. За последние несколько недель в Севастополе, минимум, дважды бездомные собаки стали жертвами человеческой жестокости. И дважды – с применением огнестрельного оружия.

Власти Ялты пообещали наказать всех нарушителей рублем. Созданная муниципальными властями Ялты рабочая группа приступила к проверкам спальных районов города.

Большую часть бытовых отходов в Крыму закапывают в землю. Из миллиона тонн бытовых отходов, которые ежегодно производит Крым, обрабатывается только 1%, остальные захоранивают на полигонах.

Тысячи котиков в Крыму смогут греться зимой от теплотрасс с изношенной изоляцией. Более 220 тысяч котов будут греться зимой от теплотрасс с поврежденной изоляцией. Общественники провели ежегодный мониторинг состояния теплоизоляции труб отопления в российских городах.

Коронавирус в Крыму
Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму

Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 814 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 70 меньше, чем сутками ранее.

Власть
Украина использует нейросети для отслеживания россиян, посетивших Крым

Украина использует нейросети для отслеживания россиян, посетивших Крым

Специалисты по кибербезопасности в беседе с «Известиями» назвали возможные принципы, по которым работают украинские пограничники, отслеживая, кто именно из россиян посещает Крым и внося их в черный список для въезда в страну.

Происшествия
В Севастополе начали отстреливать бездомных собак

В Севастополе начали отстреливать бездомных собак

За последние несколько недель в Севастополе, минимум, дважды бездомные собаки стали жертвами человеческой жестокости. И дважды – с применением огнестрельного оружия.

Общество
Когда может навредить полезный крымский шиповник

Когда может навредить полезный крымский шиповник

Шиповник в Крыму — традиционный способ «поправить здоровье» осенью и зимой. Местные жители с удовольствием выращивают или собирают в лесу яркие ягоды и сушат целебный урожай.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации