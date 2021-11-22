Происшествия
В Симферополе таксист предложил пассажирке расплатиться собой
У жительницы Симферополя выдалась малоприятная поездка в такси.
Водитель отпускал пошлые шутки, а по окончанию поездки предложил оплатить поездку интимом.
«Водитель приехал на белом Volkswagen Polo с номером 539. Он всю дорогу рассказывал какие-то пошлые истории, шутил на интимные темы, а по окончанию поездки предложил расплатиться не деньгами, а собой. Я от испуга дар речи потеряла, кинула деньги и выбежала из машины, опасаясь, что он побежит за мной», — написала пострадавшая в соцсетях.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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