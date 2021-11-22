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В Симферополе беременную не пустили в уборную из-за отсутствия QR-кода

15:37 понедельник, 22 ноября 2021
Симферополь
В Симферополе беременную не пустили в уборную из-за отсутствия QR-кода

фото © ria.ru

В симферопольском ТЦ «Южная галерея» охранник не пустил будущую мать в уборную из-за того, что у нее не было QR-кода.

«Вы это серьезно? Поехала в «Ашан» за продуктами и как назло — приспичило. Не будь я беременна, я дотерпела бы до дома. В итоге, пришлось 15 минут уговаривать охранника пустить в туалет. На территории самого «Ашана» общественного туалета нет. Т.е., волей-неволей, пришлось унижаться. Есть паспорт, карта беременной. Что еще нужно, чтобы подтвердить, что ты беременна? С каких пор нужны документы, чтобы попасть в туалет?», — негодует жительница Симферополя.

Напомним, в симферопольском торговом центре строят баррикады из тележек от антипрививочников.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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