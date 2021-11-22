Водный кризис
Развитие сюжета: В России уверены, что вода под Азовским морем является пресной ● Введут ли графики подачи воды на востоке Крыма ● Жителей Крыма попросили экономить воду ● Власти Севастополя уверены, что городу не грозит дефицит воды ● Катастрофа приближается: Феодосия может остаться без воды
В Северо-Крымском канале неожиданно появилась вода
фото © Новости Крыма
В Северо-Крымском канале, который был перекрыт Украиной, появилась вода.
Для этого в Крыму построили три новых масштабных водозабора: Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский.
В рамках Федеральной целевой программы сейчас идет строительство второго этапа тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи. Этот проект является одним из самых масштабных и значимых для Крыма.
«Общая протяженность водовода — 154 километра. Предельная мощность 390 тыс. м3/сутки. На объект выделено порядка 19,6 млрд рублей. Насосы будут в сутки пропускать 195 тыс. кубометров воды», — сообщил директор подрядной организации Марк Луньков.
Он уточнил, что завершить второй этап строительства тракта водоподачи планируется в 2023 году, что позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей Феодосии, Судака, Ленинского района и Керчи.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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