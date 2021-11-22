Бизнес
В Севастополе выросли цены на бензин и дизтопливо
В Севастополе фиксируют рост цен на дизельное топливо и бензин.
Подорожание отображено в еженедельном мониторинге управления статистики по Крыму и Севастополю.
«По итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов по городу Севастополю по состоянию на 15 ноября 2021 года (по сравнению с 08 ноября 2021 года) наблюдалось повышение цен на дизельное топливо (на 0,39%), АИ-95 и АИ-95 премиум (на 0,11%), а цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-98 остались без изменения», – говорится в информации Крымстата.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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