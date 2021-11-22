В Севастополе начали отстреливать бездомных собак

фото © группа «А подари собаке дом!»/ВКонтакте

За последние несколько недель в Севастополе, минимум, дважды бездомные собаки стали жертвами человеческой жестокости. И дважды – с применением огнестрельного оружия.

А обстоятельства одного из этих случаев порождают опасения, что в следующий раз жертвами допускающих столь радикальное решение проблемы бездомных животных могут стать люди.

19 ноября в севастопольских группах зоозащитников появилась история о трех убитых собаках, найденных в Любимовке. Тела животных со следами огнестрельных ранений нашла жительница поселка Ольга.

Как рассказала женщина, четыре пса: мать и трое ее щенков обитали в поселке неподалеку от ее дома. Ольга их кормила и, по возможности, оказывала помощь. Так, летом этого года женщина отвозила старшую собаку к ветеринару, где, к слову, врачи отметили, что животное не проявляло никакой агрессии.

В ночь с 8 на 9 ноября в поселке слышали выстрелы. А все четыре собаки пропали…

Ольга стала их активно искать, после того как одна из соседок рассказала, что видела кровь.

Женщина нашла тела трех собак 19 ноября и вызвала полицию. По словам Ольги, ей с большим трудом удалось убедить правоохранителей принять заявление по факту случившегося. Но все-таки удалось.

Как уточнила Ольга, по ее мнению, в собак стреляли в одном месте, а их тела были найдены в другом.

А в воскресенье, 21 ноября, к Ольге прибежал четвертый пес из семьи. К счастью, живой, но не очень здоровый. У пса обнаружены ранения в области яичек. Огнестрельные ранения.

Еще один случай стрельбы, а точнее будет назвать отстрела, собак произошел вечером 13 ноября в ТСН «Орешек» на Фиоленте.

Жертвой подобной страшной «охоты» стала, по крайней мере, одна собака. Но обстоятельства, о которых рассказала жительница ТСН Наталия, откровенно пугают.

По словам женщины, на окраине товарищества жила стая бездомных псов. Наталья вместе с еще одной соседкой кормила животных и, как часто бывает, выслушивала немало недовольств по этому поводу от соседей.

Особенно яростно против собак, по словам Наталии, выступал ее сосед Сергей. А в общем чате ТСН стали появляться предложения решить проблему бродячих животных радикально.

13 ноября к стае собак-старожилов прибилась новая собака, по словам Натальи, похожая на домашнюю. Старожилы новичка не приняли и пытались прогнать.

Вечером Наталья услышала собачий лай и увидела, как мимо ее участка в сторону участка Сергея пробегают псы, видимо, прогоняющие пришельца. После этого был слышен детский крик «Собаки, собаки!», но, по словам Натальи, дети на соседском участке так кричали часто, поэтому особого значения она их крикам не придала.

Позже сосед рассказал, что якобы одна из собак порвала одному из ребятишек куртку. Возможно, именно это стало отправной точкой дальнейших событий.

А дальше, со слов Натальи, случилось вот что. Женщина отчетливо слышала выстрелы со стороны места обитания стаи. Чуть позже уже у своего дома женщина увидела двух мужчин, в одном из которых она узнала своего соседа Сергея. Мужчины прошли мимо, а через несколько метров остановились, и один из них выстрелил куда-то в сторону. В том, что это был именно выстрел, Наталья уверена.

Еще чуть позже Сергей вернулся домой и, по словам женщины, продолжил стрельбу уже с балкона своего дома. Куда целился мужчина, и во что (или в кого) попал, Наталья не знает.

Женщина вызвала полицию, которая, по словам Натальи, ехала на место очень долго. Стоит ли говорить, что заявление о случившемся у нее приняли с большим трудом?

Прибывший на место происшествия участковый, по словам женщины, долго пытался уговорить Наталью, что слышала она не выстрелы, а всего лишь звук от петарды. Якобы именно так объяснил характерный шум ее сосед Сергей.

И, пожалуй, можно было бы не сомневаться в версии про петарды. В конце концов, Наталья могла ошибиться. И разве станут взрослые адекватные люди бродить с оружием по ТСН и стрелять в разные стороны, не опасаясь задеть случайных прохожих?

Однако на утро на территории ТСН «Орешек» была найдена собака с огнестрельными ранениями. Та самая, что накануне прибилась на территорию товарищества.

Собаку забрали волонтеры собачьей службы спасения «911». Но спасти животное не удалось.

В тексте использованы материалы: Форпост

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