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Происшествия

В Перевальном упавшее дерево едва не повредило троллейбусные провода

17:01 понедельник, 22 ноября 2021

В субботу ночью на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что на трассе Симферополь-Алушта в районе села Перевальное дерево упало на контактную троллейбусную электросеть, что может привести к ее обрыву.

По прибытии спасатели с помощью бензоинструмента распилили дерево и освободили троллейбусную контактную линию. Пострадавших нет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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