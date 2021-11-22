Происшествия
В Перевальном упавшее дерево едва не повредило троллейбусные провода
В субботу ночью на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что на трассе Симферополь-Алушта в районе села Перевальное дерево упало на контактную троллейбусную электросеть, что может привести к ее обрыву.
По прибытии спасатели с помощью бензоинструмента распилили дерево и освободили троллейбусную контактную линию. Пострадавших нет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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