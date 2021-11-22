Происшествия
В лобовом ДТП на трассе Симферополь-Ялта погиб человек
Один человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта.
Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС. Авария произошла в пятницу в районе села Доброе Симферопольского района.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
«Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Mitsubishi Galant и Kia Sportage. К сожалению, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью», - рассказали в ведомстве.
Спасатели провели деблокацию погибшего из разбитого авто.
В причинах происшествия разбираются эксперты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В центре Симферополя поймали опасного лихача на BMW. Правоохранители задержали 26-летнего симферопольца, который исполнял опасные маневры на одной из центральных улиц крымский столицы, находясь за рулем иномарки.
В Севастополе «Патриот» сбил ребенка. Вчера вечером в Севастополе на улице Ревякина сбили 9-летнего мальчика.
В Сакском районе Крыма насмерть сбили 82-летнюю женщину. В Крыму водитель легкового автомобиля насмерть сбил 82-летнюю женщину и скрылся с места ДТП.
Смертельный огонь: сколько человек погибли на пожарах в Крыму. С начала года на территории Крыма на пожарах погибли 69 человек, в сравнении с прошлым годом количество умерших уменьшилось.
Аксенова окружают силовиками и сватают в Кремль
Глава Крыма пытается маневрировать между коррупционными ударами, но не контролирует ситуацию – считают авторы Телеграм-канала «Незыгарь».
В Ялте уволился зам мэра
Заместитель главы администрации Ялты Сергей Стрельбицкий покинул пост по собственному желанию.
Симферополец объявил войну автомобилистам
Житель Симферополя устал терпеть автохамов, которые подпирают двери многоквартирного дома.
«Это прямая угроза для Аксенова»: политолог - об аресте главы Минкульта Крыма Новосельской
Крымский политолог Евгения Горюнова считает, что арест министра культуры Крыма Арины Новосельской – это «прямая угроза» для главы Крыма Сергея Аксенова.
вчера
Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 814 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 70 меньше, чем сутками ранее.