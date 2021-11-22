В лобовом ДТП на трассе Симферополь-Ялта погиб человек

Один человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС. Авария произошла в пятницу в районе села Доброе Симферопольского района.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

«Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Mitsubishi Galant и Kia Sportage. К сожалению, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью», - рассказали в ведомстве.

Спасатели провели деблокацию погибшего из разбитого авто.

В причинах происшествия разбираются эксперты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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