В Крыму водители пожарных машин соревновались в скоростном маневрировании

На симферопольском автодроме прошли заезды на пожарных автомобилях, сообщили в МЧС Крыма.

В высоком темпе участники восьми команд подразделений МЧС Крыма прошли более десятка сложнейших этапов, в частности, «Змейку», «Просеку», «Колею» и «Эстафету».

На преодоление трассы отводилось по две попытки. Слагаемыми успеха были наименьшее время и минимальное количество штрафных баллов. При том что АЦ-3,2-40/4 - пожарная автоцистерна на базе КамАЗа весом 13 тонн. На скорости, достигающей 90 километров в час, водители показали высокий уровень мастерства и продемонстрировали ювелирную точность в преодолении этапов.

Первое место заняла дружина из столицы Крыма. Вторыми стали специалисты из Красноперекопска. Третьи – керчане, пишет kp.ru.

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