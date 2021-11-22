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Власть

В Крыму пообещади отремонтировать тысячи многоквартирных домов

08:44 понедельник, 22 ноября 2021

По информации Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов РК, на 2019-2021 годы были запланированы ремонтные работы в 910 многоквартирных домах на сумму 4,5 млрд руб.

«В 2019 году выполнения краткосрочного плана составил 100%, в 2020 году — 96,9%. Говоря об итогах текущего года из запланированных ремонтных работ в 556 многоквартирных домах на сумму 2,1 млрд рублей процент выполнения составил 34,18%», — сообщил на заседании правительства Крыма сообщил глава комитета Госсовета РК по жилищной и коммунальной политике Алексей Гусев.

Также Гусев отметил, что по предварительной оценке, в 2022 году планируется выполнить ремонтные работы на сумму 12,08 млрд рублей.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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