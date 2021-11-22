Власть
В Крыму пообещади отремонтировать тысячи многоквартирных домов
По информации Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов РК, на 2019-2021 годы были запланированы ремонтные работы в 910 многоквартирных домах на сумму 4,5 млрд руб.
«В 2019 году выполнения краткосрочного плана составил 100%, в 2020 году — 96,9%. Говоря об итогах текущего года из запланированных ремонтных работ в 556 многоквартирных домах на сумму 2,1 млрд рублей процент выполнения составил 34,18%», — сообщил на заседании правительства Крыма сообщил глава комитета Госсовета РК по жилищной и коммунальной политике Алексей Гусев.
Также Гусев отметил, что по предварительной оценке, в 2022 году планируется выполнить ремонтные работы на сумму 12,08 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Ялты пообещали наказать всех нарушителей рублем. Созданная муниципальными властями Ялты рабочая группа приступила к проверкам спальных районов города.
Большую часть бытовых отходов в Крыму закапывают в землю. Из миллиона тонн бытовых отходов, которые ежегодно производит Крым, обрабатывается только 1%, остальные захоранивают на полигонах.
Тысячи котиков в Крыму смогут греться зимой от теплотрасс с изношенной изоляцией. Более 220 тысяч котов будут греться зимой от теплотрасс с поврежденной изоляцией. Общественники провели ежегодный мониторинг состояния теплоизоляции труб отопления в российских городах.
Власти Ялты пообещали завершить ремонты придомовых территорий до конца года. Ремонты некоторых внутридомовых территорий в Ялте приостановлены из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 814 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 70 меньше, чем сутками ранее.
Украина использует нейросети для отслеживания россиян, посетивших Крым
Специалисты по кибербезопасности в беседе с «Известиями» назвали возможные принципы, по которым работают украинские пограничники, отслеживая, кто именно из россиян посещает Крым и внося их в черный список для въезда в страну.
В Севастополе начали отстреливать бездомных собак
За последние несколько недель в Севастополе, минимум, дважды бездомные собаки стали жертвами человеческой жестокости. И дважды – с применением огнестрельного оружия.
«Это прямая угроза для Аксенова»: политолог - об аресте главы Минкульта Крыма Новосельской
Крымский политолог Евгения Горюнова считает, что арест министра культуры Крыма Арины Новосельской – это «прямая угроза» для главы Крыма Сергея Аксенова.
вчера
Когда может навредить полезный крымский шиповник
17 часов назад
В центре Симферополя поймали опасного лихача на BMWвидео
17 часов назад
Какой сегодня праздник 21 ноября фото
Сегодня, 21 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.