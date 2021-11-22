В Крыму и Севастополе почти на 30 процентов выросли долги за услуги ЖКХ

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Крым и Севастополь во втором полугодии 2021 года увеличили на 28% и 27% соответственно долги по жилищно-коммунальным услугам.

Регионы заняли второе и третье место по отрицательной динамике погашения долгов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс».

На первом месте по накоплению долгов – Ленинградская область, где их рост составил 61%. Положительная динамика наблюдается у Пермского края (-41%), Чувашии (-37%) и Ненецкой автономной области (-29%).

Всего в России долги промышленных предприятий и населения за потребленные топливно-энергетические ресурсы составляют почти 1,4 трлн руб.

«Из них население и исполнители услуг – это 901 млрд, бюджетные потребители – 48 млрд, прочие промышленные потребители – почти 432 млрд»,– сказал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

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