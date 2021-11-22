Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму ● В Крыму зафиксировали антирекорд по суточной смертности от ковида ● Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Аксенов не исключил, что непривитым придется сидеть дома ● За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом
В крымском торговом центре строят баррикады из тележек от антипрививочников
В Симферополе супермаркет «Ашан» отделился тележками от торгового центра.
Об этом пишут жители Симферополя в соцсетях.
Так покупатели без QR-кода имеют возможность купить продукты. А вот ТЦ теперь пустует.
«В «Ашан» пускают только с одного входа тех, кто пришел за продуктами первой необходимости. Им можно и без QR-кода. В «Южную галерею» только по коду с паспортом. В ТЦ — не аншлаг (это вчерашний вечер). В выходные там раньше людей было гораздо больше», — пишет житель крымской столицы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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