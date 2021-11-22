В крымском торговом центре строят баррикады из тележек от антипрививочников

В Симферополе супермаркет «Ашан» отделился тележками от торгового центра.

Об этом пишут жители Симферополя в соцсетях.

Так покупатели без QR-кода имеют возможность купить продукты. А вот ТЦ теперь пустует.

«В «Ашан» пускают только с одного входа тех, кто пришел за продуктами первой необходимости. Им можно и без QR-кода. В «Южную галерею» только по коду с паспортом. В ТЦ — не аншлаг (это вчерашний вечер). В выходные там раньше людей было гораздо больше», — пишет житель крымской столицы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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