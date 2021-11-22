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Власть

В Керчи жадные жители выкопали недавно высаженные деревья

17:51 понедельник, 22 ноября 2021
Керчь

Три липы и ясень пытались украсть в минувшие выходные с улицы Ворошилова в Керчи.

Как написал в своем Telegram-канале глава городской администрации Святослав Брусаков, деревья были высажены недавно.

По всей видимости, грабителей кто-то спугнул, так как деревья вместе с клубнем земли лежали на обочине. Теперь их предстоит «реанимировать» сотрудникам зеленхоза.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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