Уроженец Крыма начнет карьеру в «Спартаке» под руководством нового тренера

Одним из самых заметных переходов зимы в российском футболе станет трансфер уроженца Крыма Даниила Хлусевича. Игрок сменит тульский «Арсенал» на «Спартак» из Москвы.

Уже сейчас многие эксперты называют этот трансфер уроженца Симферополя одним из самых перспективных в плане возможной «отдачи», считая Хлусевича игроком, способным усилить самую популярную команду России с ходу. Правда, пока не очень понятно, под руководством какого тренера Даниил начнет свою новую страницу в биографии.

Португалец Руй Витория, при котором был совершен трансфер Хлусевича в столичный клуб, скорее всего зимой оставит команду, так как руководство не устраивают последние результаты «Спартака». В СМИ пишут о нескольких кандидатурах на смену Витории, а если проанализировать котировки беттинг-компаний на то, кого назначат следующим тренером «Спартака», то фаворитом здесь выступает итальянец Паоло Ваноли. К примеру, любителям футбола, желающим воспользоваться специальным предложением от БК Фонбет - беттинг-компании, в чьей линии всегда есть котировки, связанные с российским чемпионатом, будет интересно узнать, что вероятность назначения именно этого итальянского тренера в «Спартак» сейчас равна 70% шансов. И это показатель достаточно высокого уровня уверенности в подобном сценарии развития событий.

Сможет ли уроженец Крыма Хлусевич под началом молодого итальянского наставника добиться серьезных турнирных успехов в текущем сезоне? Здесь эксперты беттинг-сферы не столь уверенны. И если заглянуть в котировки от еще одного известного букмекера – ГГбет, то там шансы «Спартака» стать чемпионом России равны всего 2%, а вот на триумф команды в кубке страны шансы пока еще не потеряны – более 26% вероятности успеха. Стоит сказать, что в линии букмекера есть еще немало позиций, касающихся «Спартака» и российского футбола в целом, а более подробная информация о легальном букмекере ГГбет, включая особенности регистрации и верификации, а также пополнения и вывода средств, доступна в подробном обзоре от портала Sportstavki.online.

Напомним, что крымчанин Даниил Хлусевич продолжительное время выступал за команды родного полуострова, в том числе – не только футбольные, но и мини-футбольные. В марте 2018-го года он перебрался в тульский «Арсенал», где и заявил о себе в полный голос, «дослужившись» до вызова в молодежную сборную России, и теперь уже – до контракта со «Спартаком», пусть и переживающим не лучшие времена, но все же остающимся одним из самых популярных клубов России и Восточной Европы.

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