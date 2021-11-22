Украина использует нейросети для отслеживания россиян, посетивших Крым

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Специалисты по кибербезопасности в беседе с «Известиями» назвали возможные принципы, по которым работают украинские пограничники, отслеживая, кто именно из россиян посещает Крым и внося их в черный список для въезда в страну.

Самыми вероятными вариантами считаются использование нейросетей, собирающих данные из соцсетей, и покупка украинскими спецслужбами данных о перемещениях россиян.

До сих пор точно не известно, откуда Киев берет подобную информацию. Исследователь в области безопасности и криминалист Дмитрий Борощук предположил, что Украина стала использовать нейросети, которые мониторят весь контент социальных сетей с тегами из Крыма и заносят граждан России и других стран в списки на проверку.

«В любом случае это данные из открытых источников, даже если мы говорим про специальный софт. Люди выкладывают фото с геометками, которые парсятся программным обеспечением и соотносятся с отдельным человеком. То есть если мы имеем ключевые слова «Крым», «Ялта» и понимаем, что пользователь — подданный того или иного государства, можно сделать соответствующий вывод», — рассказал эксперт.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, в свою очередь, считает, что потенциальным источником данных может выступать инфраструктура операторов сотовой связи. Наиболее вероятными он считает другие каналы — базы данных «Рубеж» и «Магистраль». По его словам первая собирает данные о перемещениях россиян по стране, вторая — за ее пределами.

«Известно, что такие базы данных на регулярной основе продаются в ряд коммерческих сервисов. К ним можно подключиться по вменяемой цене», — пояснил Бедеров.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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