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Тройное ДТП с «КамАЗом» под Симферополем: что известно о пострадавших
Один человек получил травмы в результате аварии с участием трех автомобилей в Симферопольском районе, он госпитализирован.
Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД России. ДТП произошло в понедельник днем на Московском шоссе в районе поворота на Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Transit при перестроении в крайнюю левою полосу допустил столкновение с грузовиком «КамАЗ», который двигался в попутном направлении, после чего грузовик совершил столкновение с двигающемся также в попутном направлении автомобилем Renault Duster», - рассказали в ведомстве.
В результате аварии пострадал водитель автомобиля Ford, с различными травмами он доставлен в городскую больницу.
После ДТП проезд по автодороге был временно парализован, сотрудники дорожной полиции организовали реверсивное движение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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