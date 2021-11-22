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Происшествия

Симферополец осужден за грабеж и избиение своего коллеги

13:22 понедельник, 22 ноября 2021
Симферополь

Ялтинский городской суд признал уроженца крымской столицы виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ, и назначил ему условное наказание в виде одного года лишения свободы.

Условно осужденный не вправе изменять место жительства без уведомления специализированного государственного органа.

35-летний уроженец города Симферополя, находясь в поселке Форос, позвонил своему напарнику по работе с предложением погулять с ним по территории парка. Во время вечерней прогулки мужчина стал выражать свое недовольство тем фактом, что по результатам совместно выполненной ими работы на строительном объекте в Форосе напарник получил большую зарплату, чем он сам. Желая восстановления справедливости, симферополец начал требовать от напарника разделения заработанных денег поровну и отдачи ему части из своих денег. Напарник ответил отказом, мотивируя свой ответ тем, что основную часть работы выполнил самостоятельно, а значит - не зря получил больше денег.

Недовольный ответом симферополец стал неожиданно бить коллегу по работе, между мужчинами завязалась драка. Во время драки симферополец увидел, что сумка напарника приоткрылась и он, недолго думая, воспользовался ситуацией, выхватил из сумки мобильный телефон и убежал прочь. Напарник стал кричать и просить своего коллегу остановиться, но тот не реагировал, скрывшись с чужим телефоном.

От действий своего коллеги потерпевший остался со ссадинами на предплечье и коленях и без мобильного телефона, материальный ущерб от которого оценен в 7 тысяч рублей.

Деяния симферопольца суд квалифицировал как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия не опасного для здоровья.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, в содеянномраскаялся. Потерпевший, в свою очередь, отметил отсутствие претензий к подсудимому материального и морального характера, а также факт того, что конфликт исчерпан.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления; обстоятельства, влияющие на наказание (наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей), личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи.

Суд пришел к выводу: исправление подсудимого возможно при назначении ему наказания без изоляции от общества, установив годичный испытательный срок, в течение которого условно осужденный своим поведением должен доказать свое исправление. Приговор вступил в законную силу.

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