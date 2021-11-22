Симферополец объявил войну автомобилистам

фото © соцсети

Житель Симферополя устал терпеть автохамов, которые подпирают двери многоквартирного дома.

Мужчина установил на площадке перед подъездом ограничительные столбики для автомобилей.

«Симферопольские дворы в многоэтажной жилой застройке. Как бороться с парковкой авто прямо у дверей подъезда. Да, это решение проблемы, для того чтобы обезопасить именно тротуары от парковки на них автомобилей», — написал житель Симферополя.

Результат своей работы мужчина выложил в соцсетях, чем вызвал негодование автолюбителей.

«Вы считаете это решением проблемы? Если эти конструкции установлены без оформления законодательно — обязаны быть демонтированы. Эта конструкция является препятствием для легкового транспорта, в тоже время и для спецтранспорта».

«Когда придется выносить тяжело больного человека, посмотрим, как жильцы заговорят! Нельзя закрывать подъезд. От этого может зависит чья-то жизнь».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Симферополя нашли способ штрафовать перевозчиков-нарушителей. Администрация Симферополя запустила конкурс по отбору перевозчиков на муниципальные маршруты, с победителями которого заключат «жесткие» контракты.

Власти Симферополя рассказали о новых сроках конкурса среди перевозчиков. В ближайшие месяцы в Симферополе планируется проведение конкурса по отбору перевозчиков на муниципальные маршруты.

«Севэлектротранс» обесточили за долги. Госпредприятию нужно срочно выплатить более 73 миллионов рублей.

Водителям назвали самые аварийно-опасные районы Крыма. Ялта, Первомайский, Кировский и Черноморский районы Крыма являются самыми опасными с точки зрения дорожной обстановки.