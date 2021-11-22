Общество
Симферополец объявил войну автомобилистам
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Житель Симферополя устал терпеть автохамов, которые подпирают двери многоквартирного дома.
Мужчина установил на площадке перед подъездом ограничительные столбики для автомобилей.
«Симферопольские дворы в многоэтажной жилой застройке. Как бороться с парковкой авто прямо у дверей подъезда. Да, это решение проблемы, для того чтобы обезопасить именно тротуары от парковки на них автомобилей», — написал житель Симферополя.
Результат своей работы мужчина выложил в соцсетях, чем вызвал негодование автолюбителей.
«Вы считаете это решением проблемы? Если эти конструкции установлены без оформления законодательно — обязаны быть демонтированы. Эта конструкция является препятствием для легкового транспорта, в тоже время и для спецтранспорта».
«Когда придется выносить тяжело больного человека, посмотрим, как жильцы заговорят! Нельзя закрывать подъезд. От этого может зависит чья-то жизнь».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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