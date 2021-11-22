Севастополец оштрафован за выброшенный мимо контейнера мусор

Житель Севастополя оштрафован за несоблюдение норм обращения с бытовыми отходами – за то, что он поставил пакеты с мусором рядом с контейнером.

Как сообщает пресс-служба УМВД, поводом для проверки стало видео в социальных сетях. На нем был запечатлен гражданин, который приехал к площадке с мусорными контейнерами на авто с прицепом и выгрузил из него пластиковые мешки с бытовыми отходами.

В результате оперативной проверки были установлены автомобиль и личность гражданина с пакетами мусора, которым оказался 33-летний севастополец.

Складирование мусора рядом с контейнером было признано нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, а в отношении севастопольца подготовлен административный материал со штрафом от 1000 до 2000 рублей.

Напомним, что по информации регионального оператора ООО «БГС» нормативы на объемы вывозимого мусора не пересматривались с 2017 года, хотя население Севастополя выросло значительно. Несоответствующий реальным потребностям города нормативный объем привел, по сведениям БГС, к исчерпанию квоты на бесплатную уборку несанкционированных свалок. Теперь чтобы убрать обнаруженную кучу мусора, необходимо проводить ряд юридических и административных процедур.

В тексте использованы материалы: Форпост

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