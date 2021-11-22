Власть
Севастополец оштрафован за выброшенный мимо контейнера мусор
Житель Севастополя оштрафован за несоблюдение норм обращения с бытовыми отходами – за то, что он поставил пакеты с мусором рядом с контейнером.
Как сообщает пресс-служба УМВД, поводом для проверки стало видео в социальных сетях. На нем был запечатлен гражданин, который приехал к площадке с мусорными контейнерами на авто с прицепом и выгрузил из него пластиковые мешки с бытовыми отходами.
В результате оперативной проверки были установлены автомобиль и личность гражданина с пакетами мусора, которым оказался 33-летний севастополец.
Складирование мусора рядом с контейнером было признано нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, а в отношении севастопольца подготовлен административный материал со штрафом от 1000 до 2000 рублей.
Напомним, что по информации регионального оператора ООО «БГС» нормативы на объемы вывозимого мусора не пересматривались с 2017 года, хотя население Севастополя выросло значительно. Несоответствующий реальным потребностям города нормативный объем привел, по сведениям БГС, к исчерпанию квоты на бесплатную уборку несанкционированных свалок. Теперь чтобы убрать обнаруженную кучу мусора, необходимо проводить ряд юридических и административных процедур.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму резко выросло число водителей-наркоманов. В Крыму с начала года выявили порядка 5 тысячи водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения.
Крымчанина отправили в колонию-поселение за смертельный наезд на дорожника. Киевский районный суд Симферополя назначил 30-летнему местному жителю наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении за смертельный наезд на дорожнего рабочего.
Поставщик мебели в детсад Севастополя смог обманом получить 1,4 млн рублей. В отношении злоумышленника завершили расследовать уголовное дело.
Как в Крыму вычисляют антипрививочников с поддельными сертификатами. Крым практически каждый день бьет антирекорды по количеству заболевших. Многих человеческих жертв удалось бы избежать, если бы сформировался коллективный иммунитет.
Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 814 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 70 меньше, чем сутками ранее.
Украина использует нейросети для отслеживания россиян, посетивших Крым
Специалисты по кибербезопасности в беседе с «Известиями» назвали возможные принципы, по которым работают украинские пограничники, отслеживая, кто именно из россиян посещает Крым и внося их в черный список для въезда в страну.
В Севастополе начали отстреливать бездомных собак
За последние несколько недель в Севастополе, минимум, дважды бездомные собаки стали жертвами человеческой жестокости. И дважды – с применением огнестрельного оружия.
«Это прямая угроза для Аксенова»: политолог - об аресте главы Минкульта Крыма Новосельской
Крымский политолог Евгения Горюнова считает, что арест министра культуры Крыма Арины Новосельской – это «прямая угроза» для главы Крыма Сергея Аксенова.
вчера
Когда может навредить полезный крымский шиповник
17 часов назад
В центре Симферополя поймали опасного лихача на BMWвидео
17 часов назад
Какой сегодня праздник 21 ноября фото
Сегодня, 21 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.