Прогноз погоды в Крыму на понедельник 22 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 22 ноября.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 15, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 91 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 12 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 98 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 20 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью около 11 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 95 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 97 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 80 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 85 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 10, в Николаевке - 14, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 13, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 25, на Кипре - 22, в Одессе - 10, в Сочи - 16, в Турции - 21, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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