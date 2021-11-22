Пострадавшим от потопа аграриям Крыма пообещали 21 млн рублей компенсации

Республика Крым получит из федерального бюджета 21,2 млн рублей на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за паводков летом этого года.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Выделить в 2021 году Минсельхозу России в целях компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного характера на территории Республики Крым, бюджетные ассигнования в размере 2 1185,2 тыс.рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации», – сказано в документе.

Выплаты получат семь сельскохозяйственных организаций, три фермерских хозяйства и одно личное подсобное хозяйство.

В июне в Крыму был введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей.

Ливни повредили сельхозкультуры на площади почти 490 га. Кроме того, погибло более 250 сельскохозяйственных птиц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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