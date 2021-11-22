Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Летний потоп в Ялте стал причиной размножения крокодилов ● В Ялте нашли тело пропавшей во время летнего наводнения женщины ● Ялтинцы начали получать федеральные выплаты за пострадавшее имущество ● Аксенов назвал дату начала выплат пострадавшим от летних наводнений ● Под Керчью построили дамбу для защиты от паводков
Пострадавшим от потопа аграриям Крыма пообещали 21 млн рублей компенсации
Республика Крым получит из федерального бюджета 21,2 млн рублей на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за паводков летом этого года.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Выделить в 2021 году Минсельхозу России в целях компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного характера на территории Республики Крым, бюджетные ассигнования в размере 2 1185,2 тыс.рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации», – сказано в документе.
Выплаты получат семь сельскохозяйственных организаций, три фермерских хозяйства и одно личное подсобное хозяйство.
В июне в Крыму был введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей.
Ливни повредили сельхозкультуры на площади почти 490 га. Кроме того, погибло более 250 сельскохозяйственных птиц.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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