Власть
Патентная система: что меняется с 2022 года для крымских предпринимателей
фото © Новости Крыма
Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Крым напоминает, что право устанавливать пониженную налоговую ставку по патентной системе налогообложения давалось властям Крыма только до окончания 2021 года.
Соответственно с 2022 года на территории Крыма вступает в действие общеустановленная Налоговым кодексом для всех регионов страны ставка в размере 6%.
«При отсутствии изменений в региональный закон об установлении потенциально возможного дохода это приведет к естественному увеличению общей суммы налога к уплате в 1,5 раза», — отметили в налоговой.
В связи с изменениями незначительно меняется привычный алгоритм заполнения заявления на патент. Поле об иной налоговой ставке и основании для ее применения заполняется только в случае, если предприниматель применяет пониженную налоговую ставку, установленную законом субъекта Российской Федерации, которая с 2022 года для большинства крымских предпринимателей не актуальна.
Однако власти любого региона России вправе установить по патентной системе для отдельной категории предпринимателей нулевую ставку налога, ввести так называемые «налоговые каникулы». В Крыму ставка 0% по патенту введена с 2021 по 2023 годы для 10 видов деятельности. При этом предприниматель может привлечь не более трех наемных работников.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму предложили запретить быстрые займы. Большинство просроченных кредитов в России – это займы порядка 30 тыс. рублей, взятые в микрофинансовых организациях. Их процентная ставка доходит до 365% годовых, и многие заемщики просто не в состоянии вернуть проценты.
Новая партия санкций может ударить по крымским очистным. Европа и США не прекратят санкционное давление в отношении России из-за Крыма.
Крымским IT-компаниям пообещали дать очень много денег. Государственный грант выдается в рамках проекта «Новые коммуникационные интернет-технологии», который разработан с участием АНО «Диалог».
Крымчане оказались самыми недисциплинированными заемщиками. Самый высокий темп роста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам, оформленным в рублях, отмечается в Севастополе и Республике Крым.
Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 814 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 70 меньше, чем сутками ранее.
Украина использует нейросети для отслеживания россиян, посетивших Крым
Специалисты по кибербезопасности в беседе с «Известиями» назвали возможные принципы, по которым работают украинские пограничники, отслеживая, кто именно из россиян посещает Крым и внося их в черный список для въезда в страну.
В Севастополе начали отстреливать бездомных собак
За последние несколько недель в Севастополе, минимум, дважды бездомные собаки стали жертвами человеческой жестокости. И дважды – с применением огнестрельного оружия.
Министр культуры Крыма Арина Новосельская задержана
Министр культуры Крыма Арина Новосельская обвиняется в получении взятки в особо крупном размере – 25 млн рублей.
18 ноября
Когда может навредить полезный крымский шиповник
Шиповник в Крыму — традиционный способ «поправить здоровье» осенью и зимой. Местные жители с удовольствием выращивают или собирают в лесу яркие ягоды и сушат целебный урожай.