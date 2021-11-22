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Власть

Патентная система: что меняется с 2022 года для крымских предпринимателей

10:30 понедельник, 22 ноября 2021
Патентная система: что меняется с 2022 года для крымских предпринимателей

фото © Новости Крыма

Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Крым напоминает, что право устанавливать пониженную налоговую ставку по патентной системе налогообложения давалось властям Крыма только до окончания 2021 года.

Соответственно с 2022 года на территории Крыма вступает в действие общеустановленная Налоговым кодексом для всех регионов страны ставка в размере 6%.

«При отсутствии изменений в региональный закон об установлении потенциально возможного дохода это приведет к естественному увеличению общей суммы налога к уплате в 1,5 раза», — отметили в налоговой.

В связи с изменениями незначительно меняется привычный алгоритм заполнения заявления на патент. Поле об иной налоговой ставке и основании для ее применения заполняется только в случае, если предприниматель применяет пониженную налоговую ставку, установленную законом субъекта Российской Федерации, которая с 2022 года для большинства крымских предпринимателей не актуальна.

Однако власти любого региона России вправе установить по патентной системе для отдельной категории предпринимателей нулевую ставку налога, ввести так называемые «налоговые каникулы». В Крыму ставка 0% по патенту введена с 2021 по 2023 годы для 10 видов деятельности. При этом предприниматель может привлечь не более трех наемных работников.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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