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Власть

Минтранс Крыма мечтает о яхтенном и круизном туризме в регионе

09:27 понедельник, 22 ноября 2021
Минтранс Крыма мечтает о яхтенном и круизном туризме в регионе

фото © Новости Крыма

Более трех тысяч стояночных мест для яхт появится в Крыму после реконструкции и строительства новых яхтенных марин.

Об этом сегодня на форуме «Интурмаркет. Открытый Крым» рассказал начальник управления дорожной деятельности министерства транспорта республики Вячеслав Курбанов.

«В федеральную целевую программу социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2025 года включены мероприятия по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой предельной стоимости объекта, технико-экономического обоснования инфраструктуры морских пассажирских, грузовых перевозок, яхтенного туризма на полуострове Крым. Всего запланировано построить и реконструировать 34 объекта портовой инфраструктуры, в том числе 13 яхтенных марин и 21 портопункт. По результатам проектирования планируется создать 3 015 стояночных мест для яхт, осуществить возможность приема на причалах четырех круизных и 50 пассажирских судов», – уточнил Курбанов.

По его словам, Крым в вопросе развития яхтинга обладает инвестиционной привлекательностью. «В настоящее время планируемый объем перевозок круизными теплоходами оценивается в размере 585 тысяч человек в год. На пассажирских теплоходах местных линий – не меньше 5,8 млн человек в год, в яхтенных маринах – 166 тысяч человек в год. Итого суммарный прогнозный пассажиропоток морского транспорта составляет порядка 6,5 млн человек в год. Таким образом, яхтенный и круизный туризм в Республике Крым обладает высоким инвестиционным потенциалом», – заключил Курбанов.

Он отметил, что развитие яхтенного и круизного туризма в Крыму является закономерным и обязательным. Это даст импульс развитию судостроения, машиностроения, сферы торговли и услуг. Согласно концепции минтранса, для местных линий морского сообщения планируется построить от 8 до 20 пассажирских теплоходов.

«Такой отдых запоминается надолго и служит рекламой региона, и может составлять конкуренцию не только на внутрироссийском рынке, но и на международном», – добавил чиновник.

Кроме Крыма яхтинг планируется развивать и в Севастополе. Один из крупных проектов в этой сфере – строительство яхтенной марины в Балаклаве. Приступить к строительству марины планировалось в 2021 году после турсезона.

О строительстве яхтенной марины сообщалось в феврале 2018 года на инвестфоруме в Сочи. В правительстве Севастополя отмечали, что реализация проекта развития Балаклавской бухты как международного центра туризма с яхтенной мариной обойдется в 20 миллиардов рублей.

В мае 2021 года Главгосэкспертиза одобрила проект создания марины и реконструкции двух набережных в Балаклаве. Проект разработан АО «Стройгазмонтаж», застройщиком выступает государственное казенное учреждение Севастополя «Единая дирекция капитального строительства».

Президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному Собранию отметил, что яхтенный курорт в Балаклаве войдет в число пилотных проектов программы льготных кредитов для туристической отрасли.

А в сентябре 2016 года на заседании президиума Госсовета в Керчи Путин поручил организовать морское сообщение между Крымом и Сочи. В 2017 году для развития круизного сообщения было куплено девятипалубное судно Roy Star постройки 1971 года. Оно получило новое название «Князь Владимир».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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