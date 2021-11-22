Крымэнерго призывает информировать о фактах коррупции

В Совете министров Крыма состоялось заседание, в ходе которого была создана рабочая группа по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В мероприятии принял участие директор по безопасности и режимам «Крымэнерго».Энергопоставщик призывает сообщать о злоупотреблениях, связанных с деятельностью при поставке электроэнергии, включая незаконные посреднические схемы, по телефонам:

- горячая линия управления по обеспечению экономической безопасности и антитеррористической защищенности «Крымэнерго»: +7 (978) 954-42-30 (электронная почта: korrup@crimea-energy.ru);

- Комитет по противодействию коррупции Крыма: +7 (3652) 276-147, (электронная почта: kom.korrup@rk.gov.ru).

Напоминаем, что к противоправным деяниям относятся оказание гражданам посреднических услуг по технологическому присоединению к электросетям без очереди и сверх официально установленной суммы, взимание платы за опломбирование и распломбирование счетчика, требование денежного вознаграждения за сокрытие фактов хищения электроэнергии, установка переделанного автоматического выключателя повышенной мощности и проч.

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