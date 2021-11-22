Общество
Крымчане хотят работать поменьше
фото © Новости Крыма
Введение 7-часового рабочего дня поддерживает большинство жителей Крыма.
Однако работать по такому графику согласна пока только 1 из 25 компаний.
в Госдуме предложили в осенне-зимний период сократить стандартный 8-часовой рабочий день на один час. Каждый второй житель Республики Крым поддерживает эту инициативу. 55% мужчин и 57% женщин положительно относятся к такому предложению о сокращении стандартного 8-часового рабочего дня на час: «Работать нужно на результат, а не отсиживать часы и минуты». Отрицательно к подобной инициативе относится 27% трудоустроенных крымчан, причем мужчины гораздо чаще женщин (33% против 20%): «Сокращение рабочих часов повлечет снижение зарплаты». 19% опрошенных затруднились с ответом.
Оценивая свои силы, 2 из 3 опрошенных в Крыму (64%) утверждают, что способны выполнить за 7 часов объем работы, аналогичный тому, что выполняют сейчас за стандартный 8-часовой рабочий день. Причем женщины говорили так чаще мужчин (78% против 54%).
Работодатели же к инициативе сокращения рабочего дня относятся скептически: почти 9 из 10 респондентов отметили, что в их компании сокращение рабочего дня в осенне-зимний период даже не обсуждалось. В 4% компаний подобная инициатива была рассмотрена, но признана недопустимой. И лишь еще в 4% предприятий и организаций допускают переход на 7-часовой рабочий день.
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