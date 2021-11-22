Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +11
море +15

Общество

Крымчане хотят работать поменьше

06:39 понедельник, 22 ноября 2021
Крымчане хотят работать поменьше

фото © Новости Крыма

Введение 7-часового рабочего дня поддерживает большинство жителей Крыма.

Однако работать по такому графику согласна пока только 1 из 25 компаний.

в Госдуме предложили в осенне-зимний период сократить стандартный 8-часовой рабочий день на один час. Каждый второй житель Республики Крым поддерживает эту инициативу. 55% мужчин и 57% женщин положительно относятся к такому предложению о сокращении стандартного 8-часового рабочего дня на час: «Работать нужно на результат, а не отсиживать часы и минуты». Отрицательно к подобной инициативе относится 27% трудоустроенных крымчан, причем мужчины гораздо чаще женщин (33% против 20%): «Сокращение рабочих часов повлечет снижение зарплаты». 19% опрошенных затруднились с ответом.

Оценивая свои силы, 2 из 3 опрошенных в Крыму (64%) утверждают, что способны выполнить за 7 часов объем работы, аналогичный тому, что выполняют сейчас за стандартный 8-часовой рабочий день. Причем женщины говорили так чаще мужчин (78% против 54%).

Работодатели же к инициативе сокращения рабочего дня относятся скептически: почти 9 из 10 респондентов отметили, что в их компании сокращение рабочего дня в осенне-зимний период даже не обсуждалось. В 4% компаний подобная инициатива была рассмотрена, но признана недопустимой. И лишь еще в 4% предприятий и организаций допускают переход на 7-часовой рабочий день.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополь разрешит общепиту работать ночью. Севастополь смягчает ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

В Крыму официант пожаловался на маленькие чаевые и вызвал споры. Официант одного из заведений Симферополя пожаловался на слишком маленькие чаевые.

Ограничения по COVID-19 в Крыму смягчили для общепита: что изменилось. Власти Крыма разрешили ночную доставку еды из общепита с 23:00 до 8:00. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Шубы из Крыма вышли на «международный» рынок. Крымский производитель изделий из меха готовится к поставкам продукции в Казахстан.

Коронавирус в Крыму
Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму

Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 814 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 70 меньше, чем сутками ранее.

Власть
Украина использует нейросети для отслеживания россиян, посетивших Крым

Украина использует нейросети для отслеживания россиян, посетивших Крым

Специалисты по кибербезопасности в беседе с «Известиями» назвали возможные принципы, по которым работают украинские пограничники, отслеживая, кто именно из россиян посещает Крым и внося их в черный список для въезда в страну.

Происшествия
В Севастополе начали отстреливать бездомных собак

В Севастополе начали отстреливать бездомных собак

За последние несколько недель в Севастополе, минимум, дважды бездомные собаки стали жертвами человеческой жестокости. И дважды – с применением огнестрельного оружия.

Общество
Какой сегодня праздник 21 ноября

Какой сегодня праздник 21 ноября фото

Сегодня, 21 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации