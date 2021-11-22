Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму зафиксировали антирекорд по суточной смертности от ковида ● Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Аксенов не исключил, что непривитым придется сидеть дома ● За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом ● Как в Крыму вычисляют антипрививочников с поддельными сертификатами
Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму
фото © zdrav.expert
На территории Республики Крым зарегистрировано 814 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 70 меньше, чем сутками ранее.
Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. Общее количество инфицированных в республике превысило 114 тысяч.
«Всего в регионе выявлено 114 716 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 811 человек, за весь период – 102 389», - говорится в сообщении.
От осложнений болезни скончались за минувшие сутки еще 20 человек, таким образом, общее количество жертв пандемии достигло 3 418.
Антирекорд по суточному приросту заболевших был зафиксирован 20 ноября – 886 случаев. А 21 ноября зарегистрирован максимум по количеству умерших – 24.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 884 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 902 положительных на Covid-19.
За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом. За 19 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 886 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 018 положительных на Covid-19.
В Севастополе от коронавируса скончался столетний человек. По состоянию на 19 ноября в Севастополе зарегистрированы 337 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Постковидные санатории в Ялте загружены на 60 процентов. В Ялте действуют 8 санаториев, в которых разработана программа постковидной реабилитации. Санаторно-курортный отдых возрождается и с каждым годом набирает обороты.
Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 814 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 70 меньше, чем сутками ранее.
Украина использует нейросети для отслеживания россиян, посетивших Крым
Специалисты по кибербезопасности в беседе с «Известиями» назвали возможные принципы, по которым работают украинские пограничники, отслеживая, кто именно из россиян посещает Крым и внося их в черный список для въезда в страну.
В Севастополе начали отстреливать бездомных собак
За последние несколько недель в Севастополе, минимум, дважды бездомные собаки стали жертвами человеческой жестокости. И дважды – с применением огнестрельного оружия.
«Это прямая угроза для Аксенова»: политолог - об аресте главы Минкульта Крыма Новосельской
Крымский политолог Евгения Горюнова считает, что арест министра культуры Крыма Арины Новосельской – это «прямая угроза» для главы Крыма Сергея Аксенова.
вчера
Когда может навредить полезный крымский шиповник
17 часов назад
В центре Симферополя поймали опасного лихача на BMWвидео
17 часов назад
Какой сегодня праздник 21 ноября фото
Сегодня, 21 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.