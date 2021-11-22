Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму

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На территории Республики Крым зарегистрировано 814 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 70 меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. Общее количество инфицированных в республике превысило 114 тысяч.

«Всего в регионе выявлено 114 716 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 811 человек, за весь период – 102 389», - говорится в сообщении.

От осложнений болезни скончались за минувшие сутки еще 20 человек, таким образом, общее количество жертв пандемии достигло 3 418.

Антирекорд по суточному приросту заболевших был зафиксирован 20 ноября – 886 случаев. А 21 ноября зарегистрирован максимум по количеству умерших – 24.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 884 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 902 положительных на Covid-19.

За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом. За 19 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 886 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 018 положительных на Covid-19.

В Севастополе от коронавируса скончался столетний человек. По состоянию на 19 ноября в Севастополе зарегистрированы 337 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

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