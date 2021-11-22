Какой сегодня праздник 22 ноября

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Сегодня, 22 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День сыновей

Фото pixabay.com

Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – День сыновей или День сына. История этого праздника невелика и не актуализирована средствами массовой информации. Существуют даже некоторые расхождения в том, когда же этот день следует отмечать. В ряде стран День сыновей празднуется 22 ноября, хотя официальной даты, посвященной этому празднику пока нет.

Кому посвящен этот праздник? Ответить несложно: День сына могут отмечать все мужчины в качестве сыновей, а также семьи, в которых есть сын. Как таковые, традиции празднования этого Дня еще не сформировались, и каждый по-своему отмечает или оставляет незамеченной эту дату.

Праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница»

Чудотворная икона Божией матери, именуемая «Скоропослушница», находится в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон. Святой образ был написан в 10 веке, во время жизни настоятеля обители преподобного Неофита.

Через эту святую икону «Скоропослушницы» Пресвятая Богородица и в последующие времена совершала многие исцеления: слепым даровала зрение, восставляла расслабленных. Особо отмечались случаи исцеления от падучей и беснования. Многих избавляла Богородица от кораблекрушения, освобождала из плена.

Пресвятая Матерь Божия и поныне исполняет свое обещание — являет скорую помощь и утешение всем, прибегающим к Ней с верою.

Матрены зимние (Зимний день)

Народный праздник «Матрены зимние» отмечается 22 ноября (по старому стилю – 9 ноября). Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобной Матроны Константинопольской. Другие названия праздника: «Матрона зимняя», «Матрена наставница», «Зима становится», «Зимний день». В этот день на Руси молились перед иконой «Скоропослушница» о прозрении очей, хромоте, за детей, о желании иметь здорового ребенка, о спасении из плена и при караблекрушениях.

Также сегодня, 22 ноября, отмечают такие праздники:

- День психолога России

- День отогревания в кофейнях

- День канифольщиков

- День словарей и энциклопедий

- День «Поехали кататься!» (Go For A Ride Day) в США

- День чистки зубов (National Flossing Day) в США

- День учителя в Коста-Рике

- День клюквенной закуски (National Cranberry Relish Day) в США

- День памяти Джона Кеннеди (Day of Remembrance for President John F. Kennedy) в США

- День посадки деревьев на Виргинских островах

- День независимости Ливана

- День вторжения в Гвинее

- День банковского работника Армении

- День работника прокуратуры Кыргызстана

- День албанского алфавита

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Иван, Ефим, Антон, Александр, Онисифор, Элладий, Неофит, Семен, Мавр, Феоктиста, Порфирий, Матрона, Артамон, Наркисса, Христофор, Евстолия, Сосипатра (Сопатра).

Что происходило 22 ноября в прошлые годы

1675 - Оле Кристенсен Ремер представил в Парижскую академию отчет об определении скорости света (вкратце суть: скорость распространения электромагнитного взаимодействия в вакуумефундаментальная физическая постоянная, приравнена к c = 299 792 458 м / с.)

1708 - РПЦ, по инициативе Петра I, провозгласила анафему гетману Ивану Мазепе. Кстати, эта анафема до сих пор считается Московским партиархатом легитимной.

1975 - Коронация 37-летнего Хуана Карлоса Бурбона, ставший королем Испании после смерти диктатора-отца Франсиско Франко.

1990 - Отставка с поста премьер-министра легендарной личности Англии ХХ века65-летней Маргарет Тэтчер («Железная леди»).

2004 - По многим из версий, начало Оранжевой революции. С объявлением предварительных официальных результатов голосования за кандидатов в президенты В. Януковича и В. Ющенко стало понятно, что они отличаются от данных экзит-полов. Воспользовавшись этим, сторонники Ющенко и иностранные наблюдатели из Европы и США заявили, что выборы проведены с многочисленными нарушениями.

2005 - указом переизбранного президента Украины Виктора Ющенко 22 ноября объявлен Днем Свободы. Праздник установлен в Украине »... с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, воспитания у граждан чувства национального достоинства, учитывая историческое значение революционных событий осени 2004 года, которые подтвердили свободолюбие Украинского народа, его стремление к свободе и демократическим ценностям, и в поддержку инициатив общественности ... ».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 ноября. Какие праздники будут завтра?

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