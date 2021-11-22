Какие AirPods выбрать и где их купить в Симферополе с гарантией и подарками при покупке

В 2019 году появились вакуумные наушники Apple AirPods Pro с функцией активного шумоподавления и прозрачного режима, при активации которого слышны звуки окружающего мира. Количество пользователей наушников Apple стало больше благодаря появлению модели со сменными вакуумными амбушюрами. Даже пользователи Android-устройств выбирают AirPods: наушники подключаются к смартфону и дарят свободу пользования без проводов, возможность прослушивания музыки до 5 часов, а вместе с зарядным футляром — до 24 часов.

Еще 2 года маркетологи компании изучали пользовательский опыт, и в октябре 2021 года вышли наушники Apple AirPods 3. Модель 3-го поколения имеет белый пластиковый корпус и внешне похожа на AirPods Pro: увидите их в ушах прохожего, не отличите от Pro-версии. Зарядный кейс стал шире, чем у Pro, а ножка гарнитуры уменьшилась на 33% по сравнению с длиной ножки AirPods 2.

Инженеры компании Apple обновили анатомическую форму наушника-вкладыша и добавили внутренний микрофон в корпус для отслеживания звуковых волн и адаптации эквалайзера. AirPods 3 лучше подходят под разные типы ушных раковин, а звук передается так, как планировал автор трека. Функция пространственного аудио отслеживает положение головы или устройства, на котором вы смотрите видео, и адаптирует окружение звуком в соответствии со сценой в фильме. Стандарт защиты зарядного бокса и наушников — IPX4 — рассчитан для активных тренировок и защищает от попадания пота и воды. Однако рекомендую не увлекаться специальными испытаниями влагозащиты, чтобы сохранить гарантию.

Пользователям наушников Apple 3-го поколения доступны адаптивный эквалайзер и поддержка технологии пространственного звучания. Внутренний микрофон анализирует звук, адаптивный эквалайзер регулирует звуковые частоты: вы будете слышать все оттенки звука. Технология пространственного аудио передает трехмерный звук, и возникает ощущение присутствия на концерте любимого исполнителя или в сцене из фильма.

Управление треками и звонками происходит с помощью разной силы нажатия на сенсорные кнопки — этот способ минимизирует риск случайного нажатия. Достаточно поместить наушник в зарядный кейс на 5 минут, и вы получите дополнительный час автономной работы гарнитуры в режиме прослушивания музыки или разговоров. Кейс с поддержкой MagSafe можно заряжать на специальной магнитной площадке или Док-станции. AirPods 3 в режиме прослушивания музыки работают на час дольше наушников 2-го: до 6 часов без подзарядки и до 30 часов вместе с зарядным кейсом.

У меня уверенное желание обновить модель AirPods возникло после 2-х лет регулярного использования, потому что звук стал глухим, а во время звонка не был слышен собеседник. Попробовал услугу чистки AirPods в MacTime и удивился, когда услышал, как чисто звучат эти наушники после нее. Кстати, понравилось, что можно получить до 24-х чисток в подарок при покупке AirPods. Еще в подарок получил сертификат на 500 рублей на следующую покупку.

Технологичные AirPods Pro

Нажмите кнопку на AirPods Pro, и окружающий мир станет тихим: так работает активное шумоподавление. У наушников есть и «прозрачный режим», который поможет услышать окружающие звуки лучше. Оба режима основаны на принципе подавления или усиления звуковых волн с помощью совместной работы процессора и микрофонов. Амбушюры AirPods Pro создают вакуумную среду: в комплекте доступны 3 размера и умная программа диагностики совместимости размера с формой и размером ушной раковины.

Время автономной работы наушников в режиме прослушивания аудио достигает 4,5 часов, а вместе с зарядным кейсом — 24 часов в том же режиме. Зарядный кейс поддерживается классическими беспроводными зарядными устройствами и новыми MagSafe-аксессуарами.

Популярные AirPods 2

После выхода 3-го поколения AirPods, 2-е поколение все еще осталось в продаже. В этих легких наушниках с компактным зарядным кейсом можно слушать музыку без остановки целых 5 часов. Если периодически помещать наушники в зарядный кейс, время прослушивания аудио увеличится до 24 часов. Если хотите заряжать кейс с наушниками беспроводным способом, доступна и такая опция — зарядный кейс с поддержкой беспроводной зарядки.

Управление наушниками реализовано с помощью постукиваний. Не удобно? Воспользуйтесь функцией «Привет Siri»: переведите управление на голосовой режим и пользуйтесь умными наушниками без постукиваний. Siri любезно предложит ответить на звонок, прочитает сообщение или уведомление и поможет вам в прямом смысле освободить руки.

Скорость работы процессора AirPods 2 аналогична скорости работы других моделей наушников от Apple. Мультимедийные файлы автоматически останавливаются и продолжают воспроизведение, если снять или одеть наушник. AirPods 2 автоматически подключаются к устройству, которым вы сейчас пользуетесь или переключаются к другому, которое только что взяли в руки. Этого функционала хватает пользователям и в 2021-м году, поэтому модель AirPods 2 остается такой популярной.

Полноразмерные наушники AirPods Max

Пользователи AirPods часто ловят себя на мысли, что не ощущают наушников в ушах в течение дня. Создается эффект легкости, полной совместимости и свободы от проводов. Такой же эффект хотели сохранить инженеры Apple, когда создавали AirPods Max. Оригинальное исполнение оголовья с телескопическими дужками и дышащей сетчатой тканью надежно прилегает и адаптируется под любую форму головы, распределяет вес, уменьшает давление и сохраняет легкость. Лаконичный дизайн и восстановленные материалы — все в стиле Apple.

Амбушюры с эффектом памяти мягко закрывают ушную раковину для создания эффективной звукоизоляции и качественного, чистого звука. Управление громкостью и воспроизведением

реализовано с помощью Digital Crown, как в часах Apple Watch. Для полноразмерных наушников AirPods Max можно выбрать цвет корпуса: серебристый, «серый космос», «голубое небо», розовый или зеленый. Набор технологичного функционала приближен к набору функций AirPods Pro, включая режим активного шумоподавления, пространственного аудио и автоматической настройки эквалайзера. Большой размер динамиков создает насыщенное звучание слышимого диапазоном частот без искажений, даже на максимальной громкости. Когда наушники хранятся в мягком и тонком чехле Smart Case, они переходят в режим сверхнизкого энергопотребления, чтобы сохранить заряд аккумулятора при транспортировке. Запас автономной работы достигает 20 часов.

Модель с приставкой Max создана для серьезных ценителей продуктов Apple и заполнения экосистемы умных устройств. Эта модель тоже официально поставляется в страны РФ и доступна к заказу в MacTime.

Какие наушники AirPods выбрать?

Хотите слушать 3D-звук с автоматической настройкой эквалайзера и дополнительным временем автономной работы? Выбирайте новые AirPods 3. Если вам нравятся вакуумные наушники, вы любите слушать музыку, смотреть фильмы и разговаривать в полной тишине, даже в самолете, метро или шумном городе — остановите свой выбор на AirPods Pro. Кстати, при покупке в MacTime мне предложили послушать музыку в новых AirPods 3, обработав наушники дезинфицирующей жидкостью до и после прослушивания.

Каждая из моделей AirPods создана для определенного типа пользователя. Подумайте, с какими устройствами планируете соединять наушники, что будете слушать и вы без труда определите подходящую модель. А если выбираете наушники в подарок и хотите сделать его персонифицированным, закажите гравировку с именем или изображением на кейсе AirPods или выберите яркий защитный чехол.

Остаются сомнения или вопросы? Задайте их экспертам MacTime: они всегда рады помочь людям стать успешными пользователями техники Apple и умных гаджетов. Правильный выбор техники помогает упростить ежедневные задачи, ускорить процессы и высвободить время для важных задач. Главное, чтобы покупка была осознанной, взвешенной, в надежном месте и с гарантией. Желаю всем легкого выбора и приятного пользования. Буду рад, если статья помогла с выбором.

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