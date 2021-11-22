Власть
Эксперт рассказал о слежке за крымчанами
фото © pixabay.com
Нейросеть следит не только за контентом в Сети, собирает данные о платежеспособности граждан, но также способна помогать спецслужбам других государств отслеживать перемещение россиян, например, тех, кто побывал в Крыму.
Об этом сообщил доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования КФУ им. В.И. Вернадского Юрий Сосновский.
Ранее специалисты по кибербезопасности назвали возможные принципы, по которым работают украинские пограничники, отслеживая, кто именно из россиян посещает Крым, и внося их в черный список для въезда в страну.
«Люди выкладывают фото с геометками, которые парсятся программным обеспечением и соотносятся с отдельным человеком. То есть, если мы имеем ключевые слова «Крым», «Ялта» и понимаем, что пользователь — подданный того или иного государства, можно сделать соответствующий вывод», — приводит слова эксперта издание «Известия».
Усовершенствование алгоритмов предоставляет все инструменты для слежки за пользователями соцсетей, подтвердил догадки коллег в беседе с ForPost специалист по кибербезопасности Юрий Сосновский.
Более того, информацией о человеке, которую он сам же и размещает в Сети, пользуются не только спецслужбы, но и финансовые организации, — для определения кредитоспособности потенциальных клиентов.
«Программы мониторят теги, тексты, а также фотографии, которые могут многое рассказать о человеке, их сделавшем и разместившем», — пояснил специалист.
Поскольку все материалы находятся в открытом доступе, подобный сбор информации не противоречит действующему законодательству. Скорее поднимает вопрос этически-морального кодекса, заключил собеседник издания.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украина использует нейросети для отслеживания россиян, посетивших Крым. Специалисты по кибербезопасности в беседе с «Известиями» назвали возможные принципы, по которым работают украинские пограничники, отслеживая, кто именно из россиян посещает Крым и внося их в черный список для въезда в страну.
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Эксперт рассказал о слежке за крымчанами
Нейросеть следит не только за контентом в Сети, собирает данные о платежеспособности граждан, но также способна помогать спецслужбам других государств отслеживать перемещение россиян, например, тех, кто побывал в Крыму.
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