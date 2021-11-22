Происшествия
Два подростка в Крыму могут сесть в тюрьму за взлом аппарата по продаже воды
В Феодосии собственник автомата по продаже очищенной воды обнаружил недостачу 3-х тысяч рублей и взломанный аппарат.
Он обратился в полицию.
Изучив видеоматериалы камер наружного наблюдения, оперативники установили возможных подозреваемых в совершении преступления. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали молодого человека, который в магазине пытался расплатиться большим количеством монет, одежда парня была такой же, как у злоумышленника на видео. В ходе выяснения обстоятельств молодой человек признался в совершении преступления.
Подозреваемыми оказались два приятеля 16 и 19 лет, причем младший уже попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. Они рассказали полицейским, что накануне ночью решили разжиться деньгами, взломав торговый автомат, установленный на улице. Старший остался наблюдать за обстановкой, а младший, вооружившись инструментами, в течение нескольких минут вскрыл устройство и забрал оттуда все монеты, купюры и некоторые запчасти. Поделив добытое пополам, приятели направились по домам.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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