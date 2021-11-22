Власть
Часть Симферополя на два дня останется без света
Из-за ремонта на электросетях 22 и 23 ноября часть Симферополя останется без электричества.
Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».
Света не будет с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:
Улица Амурская 88, 113-119 (нечет);
Проезд Байкальский, 3, 4, 6;
Переулок Енисейский, 2, 4, 7;
Улица Иртышская 30-102 (чет), 33-113 (нечет);
Улица Джанкойская 86-102 (чет), 85-105 (нечет);
Улица Ларионова 65-101 (нечет);
Улица Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет);
Улица Ракетная 20-26 (чет), 17, 6, 8, 1/83-13 (нечет);
Евпаторийское шоссе 3/1-83/1 (нечет);
Евпаторийское шоссе/Ким, 69/56, 71/89;
Улица Ким, 2-18 (чет), 35;
Переулок Персиковый, 1-18;
Переулок Кимовский 2-8 (чет), 9-13 (нечет);
Улица Хромченко 23/5;
Переулок Евпаторийский, 8, 19;
Переулок Зеленый 6-34 (чет), 3-15 (нечет);
Переулок Сторожевой 3/4;
Улица Луговая 6, 55-71 (нечет);
Улица Хромченко 10-22 (нечет); 7-21 (нечет)
Переулок Карьерный 15/1- 15/31(нечет);
Улица Бородина 10;
Каменский массив: СТ «Элита», СТ «Электромашевец»
Улица Коммунальная, 2, 34, 43, 43г, 61, 61а, 61г, 63
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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