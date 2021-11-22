Часть Симферополя на два дня останется без света

Из-за ремонта на электросетях 22 и 23 ноября часть Симферополя останется без электричества.

Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Света не будет с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

Улица Амурская 88, 113-119 (нечет);

Проезд Байкальский, 3, 4, 6;

Переулок Енисейский, 2, 4, 7;

Улица Иртышская 30-102 (чет), 33-113 (нечет);

Улица Джанкойская 86-102 (чет), 85-105 (нечет);

Улица Ларионова 65-101 (нечет);

Улица Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет);

Улица Ракетная 20-26 (чет), 17, 6, 8, 1/83-13 (нечет);

Евпаторийское шоссе 3/1-83/1 (нечет);

Евпаторийское шоссе/Ким, 69/56, 71/89;

Улица Ким, 2-18 (чет), 35;

Переулок Персиковый, 1-18;

Переулок Кимовский 2-8 (чет), 9-13 (нечет);

Улица Хромченко 23/5;

Переулок Евпаторийский, 8, 19;

Переулок Зеленый 6-34 (чет), 3-15 (нечет);

Переулок Сторожевой 3/4;

Улица Луговая 6, 55-71 (нечет);

Улица Хромченко 10-22 (нечет); 7-21 (нечет)

Переулок Карьерный 15/1- 15/31(нечет);

Улица Бородина 10;

Каменский массив: СТ «Элита», СТ «Электромашевец»

Улица Коммунальная, 2, 34, 43, 43г, 61, 61а, 61г, 63

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымэнерго призывает информировать о фактах коррупции. В Совете министров Крыма состоялось заседание, в ходе которого была создана рабочая группа по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В Крыму и Севастополе почти на 30 процентов выросли долги за услуги ЖКХ. Крым и Севастополь во втором полугодии 2021 года увеличили на 28% и 27% соответственно долги по жилищно-коммунальным услугам.

В центре Севастополя на полмесяца закроют одну улицу. Участок закроют небольшой, но он был одним из альтернативных путей объезда пробок.

В Крыму пообещади отремонтировать тысячи многоквартирных домов. По информации Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов РК, на 2019-2021 годы были запланированы ремонтные работы в 910 многоквартирных домах на сумму 4,5 млрд руб.