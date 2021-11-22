Аксенова окружают силовиками и сватают в Кремль

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Глава Крыма пытается маневрировать между коррупционными ударами, но не контролирует ситуацию – считают авторы Телеграм-канала «Незыгарь».

Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам прошлой недели попал в первую тройку российских губернаторов «под ударом». Рейтинг опубликован Telegram-каналом «Незыгарь».

Причиной этого авторы канала называют очередной громкий коррупционный скандал в республике. На этот раз по подозрению в получении взятки в 25 миллионов рублей арестовали министра культуры региона Арину Новосельскую, которая ранее выругалась матом на заседании правительства Крыма, а также прибыла на торжественную школьную линейку в прозрачном костюме, сквозь который было видно нижнее белье.

На фоне непрекращающейся череды коррупционных скандалов PR-службе Аксенова все труднее поддерживать идеологию непричастности к этим схемам главы республики.

«Аксенов пытается маневрировать между коррупционными ударами, но не контролирует ситуацию и сам давно уже находится под прицелом силовиков», - пишут авторы канала.

По их информации, на минувшей неделе появились новые слухи о грядущей отставке крымского губернатора, которому, якобы, предлагают место советника президента по вопросам отношений с Южной Осетией, Абхазией и ЛДНР.

Ранее по Крыму прокатилась волна увольнений и отставок ряда министров, глав городов и одного вице-премьера. Один из последних скандалов связан с главой горсовета Евпатории Олесей Харитоненко, которую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте уволился зам мэра. Заместитель главы администрации Ялты Сергей Стрельбицкий покинул пост по собственному желанию.

Аксенов уволил задержанную за взятку министра культуры Крыма. Арина Новосельская, задержанная по обвинению в получении взятки, уволена с должности министра культуры республики.

«Это прямая угроза для Аксенова»: политолог - об аресте главы Минкульта Крыма Новосельской. Крымский политолог Евгения Горюнова считает, что арест министра культуры Крыма Арины Новосельской – это «прямая угроза» для главы Крыма Сергея Аксенова.

Арестованную министра культуры Крыма может заменить ранее сидевший в СИЗО экс-мэр Ялты. Кандидатуру на должность главы минкульта Крыма утвердят на следующей неделе, об этом сообщил председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.